【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩

▲ 美國前AV女優薩萊（Sarai Minx）早前受訪憶述心路歷程，她自爆18歲時在成人脫衣俱樂部打工，23歲讀大學時決定輟學投身AV界拍色情影片，整個職業生涯中最困難是面對家人。

26歲的「香港第一女優」素海霖（絵麗奈）進軍日本AV界，在港日兩地人氣持續高企，AV事業發展順利，但她沒有告知家人，現時亦沒有與家人聯絡，她曾在訪問說：「他們不問我已經是最好，也許不是我放棄他們，是他們放棄了我，正常家人也接受不了，這也是合理的。」

女兒當AV女優，作為家人當然難以接受，美國28歲前AV女優薩萊（Sarai Minx）讀大學時決定輟學，投身色情片做全職女優，她當時只通知母親，其父並不知情。豈料父親隨後觀看AV時，意外發現自己女兒「擔正」做AV女主角，令他震驚得在女兒面前傷心地落下男兒淚。

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美國前AV女優薩萊（Sarai Minx）日前受訪憶述心路歷程，她自爆18歲時在成人脫衣俱樂部打工，23歲讀大學時決定輟學投身AV界拍色情影片，整個職業生涯中最困難是面對家人，坦承自己的工作，她不敢通知父親，只是告知母親，但不獲媽媽支持，

母親表明『不希望我投身成人影片行業，但這是我的人生！』。

投身工作首年，薩萊形容當時自己「受到身體羞恥」，但很快適應下來，結果成功在4年內爆紅，還多次獲得有「成人奧斯卡」稱號的AVN獎項，在業界內成功變得家傳戶曉的知名女優。

薩萊名利雙收，但家人無法接受，她的父親在網上看AV時，竟看到女兒「擔正」做AV女主角，才驚覺她投身色情影片行業，要求她立即返家交代清楚。

我當初沒有告訴爸爸，可是他後來還是發現了，他無法理解我為何要做這樣的工作，雖然我爸收藏很多AV，但當發現是自己孩子做AV女優時，心情還是很難調適，也會夾雜很多情緒，更在我面前流下男兒淚。

薩萊的父親在兩年前去世，去年她致電通知母親決定引退，她不想把AV女優作為終身職業，目前正學習成為DJ，希望日後能全職從事數碼營銷工作，

不想把AV女優作為一個終身職業，自己喜歡有不同經歷，不想人生只是圍繞AV，當贏得獎項時，覺得已經勝利，沒有必要再繼續做」，加上自己和女行家在AV行業中都有過糟糕的經歷，所以想為AV工作生涯畫上完美句號。

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責任編輯︰王明芳