【AV女優】絵麗奈公開AV作品花絮場景　素海霖獲男粉絲鼓勵：我同老婆會一齊睇！

▲ 素海霖公開AV作品花絮場景。

原為KOL的素海霖（Erena）改名為絵麗奈（繪麗奈），並當上首位在日本拍AV的香港人而成網民熱話，令「絵麗奈」或「素海霖」一時之間人氣爆燈。

下月20日將推出個人出道作的素海霖，一舉一動成為網民焦點，早前被指樣容經常不同樣，她公開全素顏照對整容疑雲作出反擊。

▲ 絵麗奈下月20日推出AV處女出道作。

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花絮場景大公開

昨日（3月29日）素海霖又再更新社交平台，上載了多張作品花絮場景的照片，叫網民猜猜哪一個場景會出現在其首個作品之中。

當中有浴室、睡房、浴場，還有設有霓虹燈的廠景，即引來大批網民湧入互動，大部分網民憑住預告片僅餘的畫面揣測為睡房和浴場。

有網民則對「那個泳池」仍很懷念：「生命之池呢？」相信有9成男生都認識「那個泳池」，不過原來這個無人不曉的泳池早已宣布退役了。

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此外，素海霖還公開與粉絲的對話截圖，有男粉絲向她作出鼓勵，表示：「我同老婆會一齊睇！老婆都好支持你呀！！！」素海霖親民回覆該名網友，大讚對方老婆是好妻子，叫他不要輕易放手。

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