【口臭警號】人妻嫌老公嚴重口臭驚見脷根藏3cm腫瘤　醫生：已是二期癌症

▲ 人妻嫌老公嚴重口臭，檢查驚見脷根藏3cm腫瘤，醫生：已是二期癌症。

口臭不僅會影響與他人社交，還是健康警號。台灣一名人妻忍受老公口臭大半年，老公卻解釋只不過是扁桃腺結石，最後由於再也無法忍受，强拉老公去看醫生，經醫生檢查後發現竟是口腔癌（舌癌）。

台灣耳鼻喉科醫師吳昭寬在節目《醫師好辣》中分享， 一名50歲男子曾被老婆拖來門診就醫。男子的老婆向醫生苦訴，老公講話時有嚴重口臭，一開始以為只是火氣大，但是透過刷牙也無法解決問題。

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男子最初以為自己是扁桃腺發炎結石，但他的老婆解釋，男子一天到晚都在摳自己的嘴巴。男子提到，根據他的經驗，扁桃腺發炎結石之前是摳一摳就會掉，但是這個怎麽也摳不掉，甚至有時手指伸出來後，上面仍充滿了血絲。

醫生進一步用壓舌板壓下舌頭檢查後，發現男子的右側脷根，竟然有一個3cm大的腫瘤。醫生隨後為男子安排切片化驗，證實男子確診第二期舌扁桃體癌，也就是口咽癌的一種。吳昭寬醫生解釋，在病理化驗上，它跟人類乳突病毒感染有關。吳醫生提醒，一般民眾大概都有8成機率感染人類乳突病毒。他表示，近年來男性口咽癌的比例愈來愈高，需要特別注意自身身體變化。

台灣家醫科醫生王健宇曾表示，口腔出現3種情況要特別留意，包括白斑、紅斑及纖維化。他指出，口腔黏膜一般是淡粉色，若出現硬硬的白斑或是比粉色更深的紅斑，有可能屬於組織退化現象、癌症的前驅症狀，需要特別小心。

口腔癌成因：

醫學界至今還沒確定口腔癌的成因，但據本港衞生署資料顯示，以下高危因素與口腔癌有關：

1. 化學因素

化學物質例如煙草中的尼古丁和焦油、酒精、或檳榔的汁液等會慢慢地破壞口腔組織，因此長期吸煙、咀嚼煙草、過量喝酒或咀嚼檳榔，都有機會引致口腔腫瘤。

2. 物理因素

長期過度吃喝太熱的食物、配戴不合適的假牙托，以致口腔組織長期受損、長期過度曝曬或受到放射性物質傷害等，都有可能使口腔內的組織出現病變。

3. 受病毒或細菌感染

病毒如人類乳頭狀瘤病毒（Human Papilloma virus）跟口腔腫瘤有密切的關係。

4. 健康問題

內分泌、免疫系統或新陳代謝出現問題都可能導致口腔腫瘤。

口腔癌主要徵狀：

潰瘍長期不癒，表面組織壞死脫落並向周圍擴展，形成中間凹陷或表面凹凸不平的腫塊。

口腔疼痛，且無故或容易出血。

面部忽然局部麻痺。

頜骨突然腫脹，牙齒無故鬆脫。

頜下或頸部淋巴無故腫脹。

本港整形外科專科醫生陳肖龍早前接受TOPick訪問指，預防口腔癌的方法與良好生活習慣息息相關，當中包括需要戒煙、戒酒及戒檳榔，也要保持口腔衞生；如有假牙，要確保假牙合適並避免長期刺激牙肉或口腔黏膜；避免食用辛辣或過燙等刺激黏膜的食物。

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責任編輯：羅嘉欣