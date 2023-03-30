【新冠疫苗】劉宇隆稱優先群組接種加強劑建議只適用於今年　非套用流感針模式

▲ 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

衞生防護中心轄下聯合科學委員會昨日（29日）更新新冠疫苗接種建議，5類「優先組別」人士今年需在感染新冠病毒或接種疫苗至少半年後接種加強劑，無須考慮過往接種劑數，當中包括50歲或以上的長者、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（30日）早於電台節目解釋，並非套用流感針模式建議市民每年接種新冠疫苗，指有關建議只適用於2023年，並相信日後市民對新冠病毒的認知已有所提高，可自行判斷接種疫苗與否，但重申接種疫苗後的抗體水平不會長期維持，主要是為了減低感染後患重症或死亡的風險。

劉宇隆亦表示，本港專家建議不會與世界衛生組織建議「百分之百相同」，香港在分別「高風險群組」中，未有再細分人群，以免市民產生混淆。他又指，除參考世衛指引外，本港專家亦結合了本地研究結果、其他國家及地區的資訊，形容有關建議是「委員會一致共識」。

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記者：梁凱婷