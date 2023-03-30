【台灣旅遊】台北全新文青潮點榕錦時光　16間商店進駐必試世一級咖啡

▲ 台北最新食玩熱點榕錦時光。

去年9月開幕的台北「榕錦時光生活」，是近來台北文青最新潮點，原由台灣最大規模監獄「原臺北刑務所」改建而成的榕錦時光，曾改為獄政官員宿舍，2013年再由台北市民間團體提出重點規劃，經歷多番修復工程，終於成為夾雜美食、市集、養生及歷史遺跡的景點，加上位置優越，去台北必遊。

榕錦時光生活由刑房宿舍改建而成，故設計保留大量日本民房風味，如舊式樓房、監獄圍牆依然保存，並新加入不少日式庭院，四周種有榕樹、芒果、香椿、樟樹等受保護樹木，新舊交融，拍照打卡一流，感覺也像香港的大館，但更有日本風情。

現時共有16間商店進駐，由日本居酒屋、日式零食到世界級咖啡店都紛紛進駐。

興波咖啡

▲ 興波咖啡。（攝影:陳家昌）

其中被稱為世一級的興波咖啡，經常大排長龍，店子2004年由咖啡車攤檔起家，2013年至2016年連奪台灣咖啡大師賽冠軍，以及WBC世界咖啡大賽冠軍，更多次入選「世界最佳50間咖啡」，在榕錦時光的興波咖啡只設外賣，外型參考店子起家的咖啡三輪車，顧客可品嘗招牌的濾泡咖啡、義式咖啡及具創意Affogatto。

Simple Kaffa

▲ Simple Kaffa。（攝影:陳家昌）

如想坐下來好好感受咖啡，另一間Simple Kaffa - The Coffee One則亦適合，這裡有齊世界各地的競標豆、稀有豆、實驗豆，並聯乘興波咖啡獨特的糖漿烘焙法，造出一試難忘的滋味。

臺虎居餃屋

▲ 臺虎居餃屋

台灣在地釀酒廠臺虎精釀，致力發揚本土文化，帶來不一樣品飲體驗。 而以日式居酒屋風格打造的「臺虎居餃屋」，主打餃子配啤酒，新穎的日系餐酒空間，值得入內好好細味。

九州鬆餅瓦芙

日本海外第一家分店，素材選用100%採用日本九州產的小麥、雜糧所製成的窩夫，表皮酥脆，內層扎實，兼有珍珠糖的口感，作為手信十分吸引。

好丘on the road

▲ 好丘on the road。

好丘主打的厚醬Bagel「厚Chan貝果」，一直大受好評，厚厚的貝果堆疊乳酪、手工奶凍與巴斯克蛋糕，食感升級、有6款味道的厚Chan貝果，加上店子精選的眼睛巧克力，又是這裡必食推介。

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記者：區家歷