《掃毒3：人在天涯》先導預告曝光　劉青雲：在上流社會做最下流的事

▲ 《掃毒3：人在天涯》

由邱禮濤執導，三大影帝劉青雲、郭富城以及古天樂主演電影《掃毒3：人在天涯》，早前公布定檔今年暑假上映，今日（3月30日）率先公開36秒先導預告，為電影打開序幕。

在本次曝光的預告中，成為過命之交的康素差、張建行和歐志遠決心一齊食「大茶飯」，短短數十秒的預告，簡單幾句對白給觀眾引來不少聯想。

擴闊毒品王國

3人在遊艇上食着雪茄飲酒互吐心聲，暢談賺大錢後理想，歐志遠（古天樂飾）急不及待說：「搞環保生意，上市。」張建行（郭富城飾）似乎就想避世，他說：「買個島過下半世。」

至於大毒梟康素差（劉青雲飾）就未有想過收手，表現進取地說：「我會在上流社會做最下流的事。」說明他一定不會輕易放棄自己辛辛苦苦、一手建立的毒品王國，更不會跟錢過不去，相信他仍希望兩位兄弟會誓死伴隨，共同進退，擴闊毒品王國的版圖。

連場爆炸槍戰動作戲

《掃毒3：人在天涯》 的故事依然圍繞在緝毒警員展開一連串與大毒梟及其集團的生死對決。

大毒梟康素差帶著手下張建行從事毒品交易，新加入的成員歐志遠則因一次意外與兩人成為生死之交，此後3人情同手足。

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康素差在香港的販毒生意被警方調查後，便帶着團隊逃到金三角發展毒品生意，卻因此意外發現身邊竟然暗藏臥底。

除3大影帝在戲中不分你我的兄弟情外，更可見到相當多刺激觀眾視覺的畫面，如：大型爆炸場面、連場猛烈槍戰、軍隊駁火，甚至有戰機出現。