【名牌袋】孭PolyU環保袋逛名店遭無視　大學生轉LV袋店員即提供貴婦體驗

▲ 有大學生孭PolyU環保袋逛名店遭無視，轉用名牌袋，店員態度大不同。

港女愛名牌不無道理？名牌袋似成為身分的象徵。近日有名大學生一身「頹Look」孭PolyU環保袋及沒有打扮，與朋友到尖沙咀逛街，遭店員冷淡對待。之後她改孭LV袋再行名店，感受大不同，店員笑面迎人，令她享受到貴婦體驗，有感名牌袋的重要性。

有名女大學生於28日（星期二）在小紅書上發帖，標題為「所以去名牌店就真應該背名牌袋…」，該女生用小紅書簡體字，帖文提到用 PolyU的環保袋，估計她是就讀香港理工大學的內地生。她分享在尖沙咀逛名店的2次截然不同的體驗，名店店員的態度180度大轉變，有感原因在於她是否孭名牌袋。

孭環保袋遭名店店員「白鴿眼」

該女大學生提到，之前下課與朋友就直接去尖沙咀行街，當時她背著PolyU環保袋，也沒多打扮，估計是一身「頹Look」，令店員判斷她不會花錢購物而沒有理她，有的更是「白鴿眼」、「狗眼看人低」，令事主不好受。

所有店的sales根本就不理我們，很多都態度很差，感覺很bad trip……

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發帖當天，女大學生再去尖沙咀行街，不同的是她改孭名牌袋，同時有打扮，從照片所見，事主跟女友人有化妝，2人都穿上露腰的衣著，戴上頸鍊飾物，而事主將Louis Vuitton Monogram袋款當腋下包用，悉心打扮一番。

轉LV袋 店員即笑面迎人

事主直言當天背一個比較貴一點點的包包去，Sales的態度真的好很多，形容享受到貴婦體驗。如在Prada pop up store期間限定店，有位漂亮的SA姐姐一直對她們笑，更主動叫她們在店前的logo打卡影相，說要傳回給公司。事主有感︰

和之前來……真的一個天一個地。

網民︰大學環保袋價更高

其實，女大學生不是一直只用名牌，她表示PolyU環保袋不錯，「我覺得也挺好看的呀」。查看理工大學網頁，見有款80周年校慶雙色手提袋，未知是否樓主所用的同款。校網顯示該手提袋是棉麻質，顏色是灰色拼白色，設計簡約時尚，只需$48。

有關帖文引起網民熱議，有感名店SA大多都是勢利眼，不止名店，包括化妝品店店員也會依顧客的妝扮去選擇服務態度，有網民表示由於最近不能化妝，去韓國品牌化妝品專門店試唇釉，店員都愛理不理。網民笑言SA不識貨，「PolyU的包包要配貨20w（萬）學費好嗎，不要看不起我們」。

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責任編輯︰王明芳