【不明液體】港鐵座位驚現不明深黃液體　網民斥：一啲公德心都無

▲ 港鐵座位驚現不明深黃液體。

坐港鐵時要留神！近日有網民發文，指乘搭港鐵東鐵綫時，發現車廂座位上竟有一攤深黃色液體和一張紙巾，提醒大家乘車時要小心。網民亦紛紛估計液體的真身，懷疑有乘客在車上失禁，或者「倒瀉可樂」。

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該名網民周二（28日）於Facebook群組分享照片，指當日晚上7時53分，在港鐵東鐵綫大學站，往上水方向的車廂，發現座位上有一攤不明液體，提醒乘客們「想坐低先留神，個潭春波蕩漾咁」。

從照片可見，車廂其中一個座位上，出現一大攤深黃色液體，旁邊放有一張紙巾，而相鄰座位無人坐下，再隔一個座位則有一名女乘客坐著。

▲ 座位上有一攤深黃色液體。（Facebook群組「香港突發事故報料區」圖片）

帖文引起網民熱議，不少人猜測相中液體的真身，「唔排除有些人會失禁」、「係咪小朋友倒瀉可樂咋」，亦有人留言批評當事人「一啲公德心都無」，又笑言「隔離嗰女人仲咁鎮定坐喺度，唔驚流到過去呀？」

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責任編輯：羅嘉欣