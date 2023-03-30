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【TVB新小生花旦】樂易玲揭力捧藝人彈起關鍵 　公開新小生花旦名單「接捧」

娛樂 12:03 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

新代的小生花旦！

TVB自從不少小生花旦相繼離巢，不少網民指「青黃不接」未有新的小生花旦能「接捧」，加上市場平台愈來愈多，很多觀眾都放棄看電視！

近日，TVB助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲接受內地媒體專訪，大談當年如何發掘「五小生」及時下公司著重培養的藝員。

在2000年前後出道的TVB「五小生」林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明、陳鍵鋒，「五小花」胡杏兒、楊怡、陳法拉、徐子珊、鍾嘉欣，當年各人演出的劇集至今仍為人津津樂道，成為很多劇迷美好的回憶。

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成為力捧對象需三大條件   公開力捧名單

樂小姐表示當年的五位小生，第一看中的是顏值高，其次是是用功及領悟快，她坦言一入公司見到幾人，就覺得有機會。

她又否認會打造接班人，而是培養新人，至於現時公司的男女藝人方面，樂小姐點名大讚張振朗、朱敏瀚、周嘉洛、吳偉豪勤力，是公司力捧的小生，更年輕的則有黃庭鋒、丁子朗。

而在女藝人中，樂小姐指公司投放最多資源的是陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻，再年輕一點的是何依婷、陳嘉慧、羅毓儀和郭柏妍。

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力捧對象彈起關鍵

其實樂小姐提及這些的藝人的確在幕前愈來愈多機會，不但在不少劇集擔正，又有份參與重頭劇，足見逐漸培育他們成為新代的小生花旦。

另外，對於如何讓新人彈起，樂小姐直言會一早確定力捧對象，專門開一些劇集，如果要力捧一個演員，就會遷就演員的性格去創作角色。

她以《痞子殿下》作為例子，讓編劇依照周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚的臉和性格來寫劇中角色，因此劇集播出後，觀眾會覺得演出不俗。

至於在非戲劇節目方面，樂小姐表示也在栽培新人，繼《星夢傳奇》捧紅炎明熹、姚焯菲後，《星夢傳奇2》剛做完，亦會盡力讓年輕一輩接棒。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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