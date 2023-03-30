【啦啦隊女神】陳伊不雅影片流出　「甜心虎牙」默認是片中女主角【多圖】

▲ 有「甜心虎牙」之稱的台灣啦啦隊女神陳伊回應不雅影片風波。

有「甜心虎牙」之稱的台灣啦啦隊女神陳伊與YouTuber「硬漢兄弟」阿伯怪的不雅影片於年初流出，隨即引起網民熱議。

陳伊已默認自己是不雅影片的女主角，並以簡短答覆回應事件。

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陳伊回應不雅事件

陳伊日前出席活動時被問及不雅影片流出一事，她回應道：「這件事不多說，謝謝大家！」。另外，被問及是否單身時，她回應：「謝謝大家，正在尋找結婚對象。」

其後，她又被問到不雅影片有否對她造成打擊？她表示：「以正能量來面對。」陳伊未有否認影片中的主角非自己。

陳伊又被問及與阿伯怪的關係，她表示二人已認識很久，對方更是其YouTube Channel「虎牙陳伊」的好拍檔，不過她澄清二人非男女朋友關係。

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與林襄屬同隊

現年29歲的陳伊出道13年，並為女團伊梓帆成員，初入行的她當年參加《美少女時代》、《我愛黑澀棒棒堂》等節目彈起，而近年則參加《全明星運動會》而備受關注，她於節目中與林襄同屬中華職棒樂天桃猿隊。

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硬漢兄弟曾流出過不雅片

「硬漢兄弟」的另一成員黃包包早年曾流出過與女友閃亮亮的3條不雅影片，女方當時因影片流出致情緒大受打擊。

直至2022年，閃亮亮推出首本寫真書《芷為你而閃亮》，她透露花了1年多時間才走過低潮，期間很需要朋友及粉絲的支持。

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