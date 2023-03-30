【隱形戰隊】風流黃子恒曾桃色風波纏身　痛改前非專心演戲表現出色

▲ 黃子恆演活人格分裂，獲讚演技大躍進。

TVB劇集《隱形戰隊》昨晚（3月29日）「炸彈狂魔案」有驚人進展，涉案的火屎（彭懷安飾）及生番（董敬文飾）先後被炸死，沈教授（黃子恆飾）炸彈狂魔身份亦於同集曝光。

原來沈教授患有「人格分裂」，他之前遭黑幫頭目龍眼（張本立飾）威脅運毒，其間因反抗令被脅持的母親遭槍殺，大受打擊的沈教授發狂將向其母狠施毒手的龍眼殺死，刑滿後再鎖定其手下火屎及生番進行大報復！

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演活人格分裂

昨晚幾幕都拍得相當刺激，先說顧晨麗（樊亦敏飾）被綁架一幕，硬闖沈教授家的晨麗，意外發現沈母已死去，並揭發沈教授對著空氣自言自語；此時劇情驚揭之前無論沈教授與母親互動，或是遭到火屎等威脅均是他自行妄想出來。由於晨麗知道太多秘密，沈教授將其綁架之餘，並同時策劃最後一場「醫院炸彈計劃」…

子恆昨晚無論是處於兩大人格角力的痛苦狀態、與空氣對話的神經質狀態、實施殺人計劃時的冷酷狀態均演繹到位。

尤其「軟弱」與「暴戾」兩種不同人格的切換更是精彩；尤其劇集尾段，子恆先是蠻有感情的望向晨麗，再慢慢走到其身邊一字一句地冷冷吐出：「使乜咁驚啫，好快可以重生。」失焦的病態眼神加上似笑非笑，極度陰森嚇人。網民除大讚相關場口「睇到心跳加速兼有震撼力」，並直指每位演員演技均很到位。

▲ 黃子恆演技大躍進。

子恆事後受訪直指「分裂」角色很好玩：「我之前都講過話想試吓演精神分裂，因為凡係生活模式同形態跟現實有好大差距嘅角色，演員都會覺得好玩。然後咁啱Jazz（監製文偉鴻）就搵我做呢個角色，我都幾開心同興奮。」

子恆續指，一人分飾兩角事前準備功夫確實比平時要多：「除咗造型上有戴同唔戴眼鏡嘅分別，我要好清晰咁賦予一啲言行舉止畀呢兩個人物，分別要夠大令觀眾會分到。其實同呢個邪惡人格類似嘅角色我之前有涉獵過，但作為演員唔會想重複個演繹方法，所以我都有諗點樣同以前比起上嚟有分別。」

而子恆今晚（3月30日）一集將有精彩演出，就是「眼鏡子恆」VS「腹黑子恆」的正邪對決。對此子恆受訪時坦言自己也很期待：「呢一場會係一句對白就轉換一個身份，我都忘記來回咗幾多次，但喺咁短時間要變嚟變去，對我嚟講都係挑戰。」

子恆透露為了效果，他現場拍攝時主要是先全部拍好一邊角色的所有反應，之後再牢記著自己之前做的所有反應，去決定另一個角色的即場反應：「嗰場戲情緒都好極端，又要鬧又要打，當然都要多謝監製Jazz全程有Guide住我點做。」

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【病魔折磨】黃子恆風流成性屢陷桃色糾紛 37歲Hugo患重病一度呼吸困難

桃色風波纏身

現年40歲的黃子恆入行以來緋聞不絕，形象花弗。2016年被揭與已為人妻的裕美發展婚外情。除拍得二人在街市買菜、行為親暱，更見裕美於黃子恆寓所晾曬內衣，後來又流出他們的情慾短訊。

後來裕美坦言當時與丈夫出現問題，承認跟黃子恆已開始戀情，但強調黃子恆並非第三者。

黃子恆公開表示是想保護受到家暴的裕美，而不清楚她跟丈夫的關係，但卻未有正式承認戀事。

同年7月，黃子恆被拍到與多位演員做完運動後，單獨跟朱晨麗到酒店撐檯腳足足3小時。後來女方也是指二人只是「姊妹」關係，並不過電。因為黃子恆屢被傳緋聞指是「姊妹」，一度令人懷疑他的性取向。

▲ 入行以來緋聞不絕。（Instagram圖片）

粉絲爆料懷有身孕

2017年再陷桃色新聞，他被內地女粉絲爆料二人曾發生性關係，而且更指已懷黃子恆骨肉，直斥對方是「渣男」。黃子恆承認二人曾有性關係，但指並非女方腹中塊肉的經手人，強調有使用避孕套，做足安全措施。

入行23年的黃子恆，自2013年演《衝上雲宵II》才開始為人認識，不過桃花緣旺緋聞不斷，幾乎每年都與不同女星傳緋聞。之後《降魔的》、《機場特警》也有不錯表現，可是對比起他的演技，黃子恆的感情生活更為觀眾津津樂道。

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