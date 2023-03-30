【隱形戰隊】樊亦敏壬與黃子恆演對手戲嗌攰　Amy設計造型：突出少女心但唔過火

▲ 樊亦敏在《隱形戰隊》的演出十分亮眼！

TVB劇《隱形戰隊》由馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、江美儀、林子善、歐瑞偉、樊亦敏、郭子等豪參演，昨晚（3月29日）講到「炸彈狂魔案」有驚人進展，涉案的火屎（彭懷安飾）及生番（董敬文飾）先後被炸死，沈教授（黃子恆飾）炸彈狂魔身份亦於同集曝光。

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顧晨麗被綁架

原來沈教授患有「人格分裂」，他之前遭黑幫頭目龍眼（張本立飾）威脅運毒，其間因反抗令被脅持的母親遭槍殺，大受打擊的沈教授發狂將向其母狠施毒手的龍眼殺死，刑滿後再鎖定其手下火屎及生番進行大報復。

昨晚幾幕都拍得相當刺激，先說顧晨麗（樊亦敏飾）被綁架一幕，硬闖沈教授家的晨麗，意外發現沈母已死去，並揭發沈教授對著空氣自言自語；此時劇情驚揭之前無論沈教授與母親互動，或是遭到火屎等威脅均是他自行妄想出來。由於晨麗知道太多秘密，沈教授將其綁架之餘，並同時策劃最後一場「醫院炸彈計劃」。

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樊亦敏設計角色造型

樊亦敏（Amy）將「花癡傻大姐」演得入型入格，前晚（28日）一集的「港女放電四式」獲網民大讚可愛過癮。

談到角色入屋，Amy笑言：「多謝大家鍾意，好多謝監製畀黃子恆呢個帥哥做我暗戀對象，仲要佢係危險人物，對我嚟講都幾新鮮。」

Amy續指角色造型亦是經過刻意設計及配搭：「係想突出少女心事但又唔過火，後面仲有好多我見到男仔對眼會發青光嘅情節，大家唔好錯過。」談到昨晚（29日）與子恆的多場對手戲，Amy坦言體力消耗大：「因為嗰幾場戲要做到好驚、又要喺地度爬，加上當時身形都有啲健碩，就特別容易攰啲。」

談到《愛‧回家之開心速遞》飾演二太的蘇恩磁在劇中做其媽咪，Amy笑言大家確實覺得配搭有趣：「初初監製講時我哋係笑咗，覺得恩磁好大犧牲，佢仲有特登扮老啲添。」

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