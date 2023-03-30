【輸入外勞】工會稱業界並非長期嚴重缺人　政府繞過工會設特別計劃易損勞資官關係

▲ 工會稱業界并非長期嚴重缺人，政府繞過工會設特別計劃易損勞資官關係

勞工及福利局局長孫玉菡昨日（29日）在立法會表示，政府有意針對明顯人力不足的行業，積極考慮輸入勞工。香港建造業總工會副理事長唐浩為今日（30日）於電台表示，政府繞過勞顧會設特別計劃不易了解行業內不同工種缺人的具體情況，亦會破壞勞資官關係。

建造業總工會副理事長唐浩為表示對於此次政府針對業界人手短缺設「特別計劃」表示高度關註。他稱，過去勞、資、官三方均會透過勞顧會對業內人手短缺問題咨詢相關意見。亦在處理輸入外勞時，均會與業界商會及工會溝通，經勞顧會審批的機制也是行之有效。他擔憂，若不詢問業界，會破壞勞資官三方關係，業界亦無法就哪一工種缺人，缺多少人表達意見。

唐指出，就目前業界大環境來講，長期人手短缺問題，只是某些工種比較短缺，如紮鐵、泥水、混凝土、模板等工人。政府應該了解每個地盤、建築工地實際缺人的情況和數字，與工會磋商後再做決定。對於目前繞過業界就做決定的行爲，他形容「太倉促」。而由於疫情三年，許多工友開工不足，隨著生活復常，許多大型工程開工，因此現時的人手短缺狀況也未必能夠反映現實情況。

唐稱，業界一直有很多培訓，現時建造業的薪酬較高，有不少年輕人都選擇入行，希望政府著力做好培訓。他亦表示，擔心如建造業也設特別計劃，會令行內工資減少，不止影響本地工人就業，也將難以吸引新人入行，更加失去競爭力。

被問到以往工程經「補充勞工計劃」申請事入外勞，要進行本地招聘，整個流程或需5個月時間，唐浩為指，對於一個長達兩三年的工程而言，5個月並非很長的時間，但不排除有私人發展商趕工程、或想節省成本，令工程盡快回本。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽