【旅遊業復甦】業界指團客用膳輪候時間縮短　學者倡拓展高端旅客市場

▲ 旅遊業業界指團客用膳輪候時間縮短，學者倡拓展高端旅客市場。（資料圖片）

內地團午飯時間迫爆土瓜灣一帶，旅監局前日（28日）通過多項措施，包括旅行社要向酒樓訂枱食飯，每團用膳時間不得少於30分鐘，同時旅遊車不得在路邊停留等客。香港旅遊促進會總幹事崔定邦昨日（29日）繁忙時間到訪崇安街的嘉樂軒視察，指旅客輪候用膳的情況已有改善，人龍只有一輛旅遊巴士的長度，他估計因為酒家人手不足，以及部分人手需要維持秩序，導致門外仍有排隊的情況。他又指出，因實施了訂枱制度，因為團友毋須在車上等候，大多抵達後可以即時進入酒家。

被問到部分團友可能認為用膳時間30分鐘太長，轉而走到街上等候，變相造成聚集，崔定邦指，餐廳上菜需時，加上用餐及如廁時間，認為安排相關用膳時間有其必要性。他又指，延長用餐時間團餐雖然會增加餐廳的成本，但只是增加數元，相信旅行團可以負擔。昨日餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目表示，以往團餐每人收費約40至60元，新措施下團餐要加價兩成，即人頭最少加價8元。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠指，以往安排旅行團到餐廳用膳一定須預先通知對方，不排除個別旅行團沒有預約，但形容「無可能一個團無預約就衝去，任何一個地方都難以接待。」她認為，30分鐘用膳時間合理，按個人健康方面來說亦有利，不過對硬性規定紓緩旅客排隊及擠塞等問題有保留，需要運作一段時間觀察。

對於平價團的營運模式，如何謀利，梁芳遠估計旅行社依賴政府補貼及薄利多銷，現時已不再依靠旅客購物抽佣，指平價團本質沒有問題，但團費不宜低於成本，否則難預料行程中會發生甚麼事，她透過報道得悉有旅客指，團費2,000多元，由內地飛抵深圳再遊港澳，即是團費過低的例子。

專業教育學院酒店及旅遊系前系主任黃家榮稱，難以透過限制低消費力的旅客入境來解決問題，否則會影響本港旅遊形象，建議旅行團不可低於成本，本港亦應多做高端旅客市場，香港周邊城市也在競爭旅客，本港旅遊業根基仍然領前，最重要是有足夠人手提供較高質素服務。

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記者：陳麗娜