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【迎接新泳季】康文署轄下泳館4月1日起開放　17個暖水泳池維持服務

社會 12:26 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

康文署轄下泳館。（資料圖片）

康樂及文化事務署（康文署）今日（30日）宣布，轄下泳館於4月1日起完成年度維修後陸續開放，供市民在新泳季暢泳。署方呼籲市民在享受游泳樂趣之餘，要注意安全、顧己及人，保持公眾泳池清潔衞生。

在4月至10月期間，康文署轄下游泳池（除了梅窩游泳池）每日由上午6時30分至晚上10時，分3節時段開放，期間有2段各1小時的暫停開放時段；梅窩游泳池的早上開放時間則由上午8時30分開始，以配合港外線渡輪班次，期間亦有兩段各一小時的暫停開放時段。而九龍城區的九龍仔游泳池現正進行改建工程需要暫停開放，預計於2024至2025年度重開。

另外，同時設有暖水及非暖水游泳設施的17個泳館，暖水游泳設施卡於4月1日至15日會繼續開放，而非暖水游泳設施則於4月16日起開放。

設暖水游泳設施的17個泳館，包括：

地區 分區　　 泳館
香港島 中西區　 堅尼地城游泳池
灣仔區　 摩理臣山游泳池
九龍 九龍城　 何文田游泳池
黃大仙 斧山道游泳池
摩士公園游泳池
觀塘　　 觀塘游泳池
深水埗 荔枝角公園游泳池
油尖旺 九龍公園游泳池
新界 離島　　 東涌游泳池
北區 粉嶺游泳池
沙田 顯田游泳池
沙田賽馬會游泳池
荃灣　　 城門谷游泳池
屯門　 屯門游泳池
屯門西北游泳池
元朗 元朗游泳池
西貢 將軍澳游泳池（註１）

註１：因進行供電系統優化工程，將軍澳游泳池將由4月11日至15日暫時關閉。

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責任編輯：梁凱婷

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