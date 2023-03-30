【迎接新泳季】康文署轄下泳館4月1日起開放 17個暖水泳池維持服務
社會 12:26 2023/03/30
康樂及文化事務署（康文署）今日（30日）宣布，轄下泳館於4月1日起完成年度維修後陸續開放，供市民在新泳季暢泳。署方呼籲市民在享受游泳樂趣之餘，要注意安全、顧己及人，保持公眾泳池清潔衞生。
在4月至10月期間，康文署轄下游泳池（除了梅窩游泳池）每日由上午6時30分至晚上10時，分3節時段開放，期間有2段各1小時的暫停開放時段；梅窩游泳池的早上開放時間則由上午8時30分開始，以配合港外線渡輪班次，期間亦有兩段各一小時的暫停開放時段。而九龍城區的九龍仔游泳池現正進行改建工程需要暫停開放，預計於2024至2025年度重開。
另外，同時設有暖水及非暖水游泳設施的17個泳館，暖水游泳設施卡於4月1日至15日會繼續開放，而非暖水游泳設施則於4月16日起開放。
設暖水游泳設施的17個泳館，包括：
|地區
|分區
|泳館
|香港島
|中西區
|堅尼地城游泳池
|灣仔區
|摩理臣山游泳池
|九龍
|九龍城
|何文田游泳池
|黃大仙
|斧山道游泳池
|摩士公園游泳池
|觀塘
|觀塘游泳池
|深水埗
|荔枝角公園游泳池
|油尖旺
|九龍公園游泳池
|新界
|離島
|東涌游泳池
|北區
|粉嶺游泳池
|沙田
|顯田游泳池
|沙田賽馬會游泳池
|荃灣
|城門谷游泳池
|屯門
|屯門游泳池
|屯門西北游泳池
|元朗
|元朗游泳池
|西貢
|將軍澳游泳池（註１）
註１：因進行供電系統優化工程，將軍澳游泳池將由4月11日至15日暫時關閉。
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：梁凱婷