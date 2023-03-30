【真係唔好笑】馮盈盈慘被糟質靚樣淪陷　游嘉欣「黑化」變人肉保齡球

TVB全新競技遊戲節目《真係唔好笑》將於4月1日起於翡翠台播出，節目由何廣沛、麥美恩、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀任主持。

《真係唔好笑》每集均會邀請不同嘉賓，與主持分成兩隊上演連串搞笑對決，各人要在不同的搞笑攻擊下忍住笑聲，一旦笑出來就要接受大懲罰。

成員鬥講笑話

在周六（4月1日）晚播出的《真係唔好笑》第1集，嘉賓為阮兆祥、丁子朗和游嘉欣，分隊名單分別是「日隊夜隊」的阮兆祥、丁子朗、游嘉欣、彭慧中和奶仔，以及「最好唔好比人隊」的麥美恩、何廣沛、馮盈盈、羅毓儀（Yuki）和郭子豪。

這集首個遊戲「笑話Falling Down」已經相當過癮，玩法是每隊派一個成員講笑話，另外一隊的成員則站在機關上，只要忍不住笑就會跌落機關直踩石春墊。

郭子豪表現佳

這個回合的「老鼠屎」絕對是游嘉欣和羅毓儀，兩位笑點極低經常忍不住爆笑。擅長食字爛Gag的阮兆祥表演魔術，他拿着紙巾笑說：「信唔信我一秒鐘就可以將呢張紙變成動物？」說畢他便將紙巾撕掉（意指獅子），當中只有Yuki對小學雞食字爛Gag忍俊不禁。

游游更加誇張，單單被人叫名字已經忍不住笑出聲，極低的笑點令人摸不着頭腦。

至於「大隻仔」郭子豪則表現亮眼，他分別模仿阮兆祥的招牌大笑及丁子朗的扯蝦式笑聲，令對方連環失手爆笑。

馮盈盈游嘉欣被糟質

另一環節「笑到噴血」，玩法是兩隊各挑對方一名隊員進行化妝大改造，五分鐘限定時間之後，同隊成員要在擋板後含住「血水」忍笑，只要噴出「血水」即視為失敗，忍笑較多的一組勝出。

當中兩位靚女馮盈盈及游嘉欣慘成糟質對象，身為港姐冠軍的盈盈被兜頭笠絲襪、整白成塊面、黐上「曱甴腳」眼睫毛及畫上大Red唇，靚樣崩壞相當可憐。

至於深受宅男喜愛的游游，則慘遭畫黑成塊面兼笠上黑色泳帽。

之後，臉上再被畫上幾個白點，游游「黑化」後似足人肉保齡球，喜感十足。兩位靚女被弄至面目全非，造型爆笑。

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