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【最毒植物】踩單車跌倒觸碰「世界最毒植物」 澳女皮膚被毒液折騰半年︰痛過生仔

健康 16:05 2023/04/01

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Naomi 去年騎單車時，不小心摔「世界上最毒植物」中。

成日話「生仔十級痛」，有醫生解釋將人的痛楚用數字分級法，10級為疼痛劇烈，不能入睡。不過，最近有位澳洲女子，卻遭遇比生仔更難受的痛楚，皆因她不慎掉進「世界最毒植物」中，更痛足半年，要靠止痛藥度日。

綜合外媒報道，澳洲女子娜奧米·劉易斯 (Naomi Lewis)去年6月在昆士蘭一個郊野公園踩單腳車時，不小心摔了下來，並掉進刺人樹(Dendrocnide moroides)中。這種植物的毒液滲入皮膚後，會讓人在長達9年的時間裡，承受難以忍受的痛楚，因而又被稱為「自殺植物」及「世界最毒植物」。

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娜奧米接受美國廣播公司訪問時，坦言這半年的疼痛是有史以來最嚴重的，

這種劇痛簡直無法忍受！更令我嘔吐。我有4個孩子，3個是剖腹、1個是順產的，但生仔痛楚都冇得比，痛過生仔好多。

食足半年止痛藥

她憶述事故發生後，她被丈夫開車送到藥房，丈夫在等待救護車時買了脫毛條，為她去除皮膚上刺痛的毛髮，她最後被輾轉送到兩間醫院治療一周。她其後雖然可以回家，但痛楚卻持續折騰她，她足足食了六個月的止痛藥和每天用熱敷袋來抒緩腿部的劇痛，最終到了12月，才能夠停服止痛藥。

Dendrocnide moroides原產於澳洲，通常出現在昆士蘭州和新南威爾士州北部，這種巨大的刺樹就像其他帶刺的植物如蕁麻覆蓋著針狀的附屬物–毛狀體，長約5毫米，雖然看起來像頭鬆，但實際上當接觸皮膚時就像皮下注射針頭，若是不小心碰到，疼痛會在一開始的20分鐘至半小時內慢慢加劇，有如被硫酸灼傷和触電的感覺，還可能會打噴嚏、 過敏、現紅疹及四肢腫脹等，並非所有人被刺傷的人都要住院，但女子因為被刺的範圍大，所以就在病房接受治療。

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