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【失而復得】年輕媽流產3個月買花祭亡兒　女途人一句話神預言懷孕

育兒經 13:50 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一名年輕媽媽流產3個月後，女途人一句話預言她懷孕。

流產媽媽痛失胎兒後，身心都需要時間調理。澳洲一名年輕媽媽流產3個月後，一次去買花欲拜祭亡兒時，遇上一名女途人跟她說了一句話，竟然成為她懷孕的預言，令她既驚且喜。

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3個月前痛失胎兒

據英國《每日郵報》報道，來自澳洲悉尼26歲的Lana早前在抖音（TikTok）分享一段奇遇經歷，去年8月5日她不幸流產，之後慢慢從悲痛中恢復，就在她流產的3個月後發生了一件事。

去年11月有一天，她正要買花放在去世孩子的墳墓上，期間一位女士走到她面前，對她上下打量，然後說了一句「你懷孕了」。她當時轉過身，揉著肚子回覆，「我看起來懷孕了嗎？不！所以你敢打賭，我會直接跑去買驗孕棒？」。

不過，為了確保萬無一失，Lana回家後還是決定自行驗孕。她當時在TikTok分享影片，講述了她在超市遇到這名女子時的反應，並表示「我現在就要驗孕」，還指自己還有6日才是經期，她感覺有點噁心，但可能因甲狀腺問題引起，強調自己不是懷孕的。

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驗孕難以罝信

Lana使用驗孕棒後，茫然地盯著它看了3分鐘，即使大部分網民都沒看下去，但突然她被眼前的景象嚇呆了。她把驗孕棒拿到鏡頭前，並說「那裡肯定有一條微弱的線」前，她已經懷孕一至兩周了，感動得掩嘴哭泣。

翌日她發布另一段影片，分享那位預告她懷孕的女士更多細節。她直言對自己懷孕仍然難以置信，她不認識那位女士，當時她在看花，女士走到她面對說，「很抱歉打擾你，我是一個通靈師，我也能感知事物」，繼而說「你最近有驗孕嗎？ 」。

Lana認為這件事實在太奇妙，她之後一直透過影片記錄她的懷孕歷程，並期待在7月迎接新生命的降臨，這是一名男嬰。網民留言為她送上祝福，表示「那位女士是你兒子派來的」、「不管那女人是誰，她甚麼都知道」、「你的寶寶會回到你身邊」。

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責任編輯︰王明芳

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