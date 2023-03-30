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【節日出入境】清明復活節假903萬人次進出香港　羅湖口岸處理逾2成客量

社會 12:49 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港人經羅湖北上。 （陳靜儀攝）

清明節及復活節假期臨近，入境事務處預計4月1日至10日期間，約有903萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。當中旅客佔超過八成，即約754萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。預計陸路出境較為繁忙的日子為4月7日（星期五），出境人次達52.2萬，而入境高峰期為4月10日（星期一），入境人次達51.9萬。

入境處估計，假期期間羅湖將會是最繁忙的管制站，約有220萬人次進出香港，即每日平均約22萬人次。而落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別每日平均約有14.7萬及13.8萬人次出入境。

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為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃檯及通道以疏導人流及車流。同時，入境處亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

處方將連同警務處、海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

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責任編輯：陳麗娜

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