【家居意外】人妻新買壓力煲突不明爆炸　抽油煙機被炸毀老公險受傷

▲ 人妻新買壓力煲突不明爆炸，抽油煙機被炸毀，老公險受傷。

壓力煲煮食慳時又方便，但使用時一定要小心，以免發生意外。近日，内地一名人妻新買了一個壓力煲，首次使用時一直傳出怪聲，事主的老公於是上前查看，未料壓力煲竟突然爆炸，導致白粥四濺，抽油煙機亦被炸毀。所幸事主老公未有受傷，但目前壓力煲爆炸原因仍然不明。

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綜合内地媒體報道，廣東揭陽市一對夫婦近日購入一個新的壓力煲。3月26日，在使用該壓力煲煮粥時因聽到有怪聲，丈夫黃先生於是走入廚房關小火，壓力煲卻突然發生爆炸。從影片可見，黃先生剛走進廚房，壓力煲隨即爆炸，並湧出一陣白煙，壓力煲的密封圈也掉落在地。黃先生走出廚房後，太太王女士亦立即上前了解情況，只見廚房四處都是飛濺的白粥，抽油煙機更被炸毀。

黃先生表示，事發一刻時自己處於懵懂狀態，所幸只是腳上起水泡，人身安全並無大礙。王女士稱，壓力煲是事發當天上午，自己花了人民幣190元（約港幣217元）於所住小區的附近商鋪購買。事後，黃先生又指，修理抽油煙機花費了人民幣600元（約港幣685元），他們也已將產品退回給零售商，但目前仍未知爆炸原因。

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7大安全使用貼士

消委會指出，本港過往亦曾發生懷疑因使用不當，導致壓力煲爆炸的意外，因此奉勸必須小心使用，確保安全：

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責任編輯：羅嘉欣