  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 16:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家居意外】人妻新買壓力煲突不明爆炸　抽油煙機被炸毀老公險受傷

食用安全 15:53 2023/03/30

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

人妻新買壓力煲突不明爆炸，抽油煙機被炸毀，老公險受傷。

壓力煲煮食慳時又方便，但使用時一定要小心，以免發生意外。近日，内地一名人妻新買了一個壓力煲，首次使用時一直傳出怪聲，事主的老公於是上前查看，未料壓力煲竟突然爆炸，導致白粥四濺，抽油煙機亦被炸毀。所幸事主老公未有受傷，但目前壓力煲爆炸原因仍然不明。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】幽門螺旋菌嚴重可致胃癌　居家自我檢測準確率達98%

綜合内地媒體報道，廣東揭陽市一對夫婦近日購入一個新的壓力煲。3月26日，在使用該壓力煲煮粥時因聽到有怪聲，丈夫黃先生於是走入廚房關小火，壓力煲卻突然發生爆炸。從影片可見，黃先生剛走進廚房，壓力煲隨即爆炸，並湧出一陣白煙，壓力煲的密封圈也掉落在地。黃先生走出廚房後，太太王女士亦立即上前了解情況，只見廚房四處都是飛濺的白粥，抽油煙機更被炸毀。

黃先生表示，事發一刻時自己處於懵懂狀態，所幸只是腳上起水泡，人身安全並無大礙。王女士稱，壓力煲是事發當天上午，自己花了人民幣190元（約港幣217元）於所住小區的附近商鋪購買。事後，黃先生又指，修理抽油煙機花費了人民幣600元（約港幣685元），他們也已將產品退回給零售商，但目前仍未知爆炸原因。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

7大安全使用貼士

消委會指出，本港過往亦曾發生懷疑因使用不當，導致壓力煲爆炸的意外，因此奉勸必須小心使用，確保安全：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【家居意外】筲箕灣東明樓單位石油氣爆炸　夫婦燒傷送院
11:18 2023/03/08
【家居意外】筲箕灣東明樓單位石油氣爆炸　夫婦燒傷送院
【家居意外】用壓力煲燉豬腳突爆炸　食材被炸飛玻璃窗碎裂揭1原因惹禍
12:31 2023/01/19
【家居意外】用壓力煲燉豬腳突爆炸　食材被炸飛玻璃窗碎裂揭1原因惹禍
【 家居意外】壓力煲蒸氣未釋放煲蓋突爆炸　女子遭滾湯嚴重灼傷　
11:40 2022/10/15
【 家居意外】壓力煲蒸氣未釋放煲蓋突爆炸　女子遭滾湯嚴重灼傷　

你可能感興趣

【家居意外】筲箕灣東明樓單位石油氣爆炸　夫婦燒傷送院
11:18 2023/03/08
【家居意外】筲箕灣東明樓單位石油氣爆炸　夫婦燒傷送院
【家居意外】用壓力煲燉豬腳突爆炸　食材被炸飛玻璃窗碎裂揭1原因惹禍
12:31 2023/01/19
【家居意外】用壓力煲燉豬腳突爆炸　食材被炸飛玻璃窗碎裂揭1原因惹禍
【 家居意外】壓力煲蒸氣未釋放煲蓋突爆炸　女子遭滾湯嚴重灼傷　
11:40 2022/10/15
【 家居意外】壓力煲蒸氣未釋放煲蓋突爆炸　女子遭滾湯嚴重灼傷　
健康問題 家居意外 產品

最高瀏覽

【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
14:54 2023/03/28
【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
【癌症殺手】名醫20年內患4癌症　從小愛吃3類食物養成致癌體質
12:19 2023/03/29
【癌症殺手】名醫20年內患4癌症　從小愛吃3類食物養成致癌體質
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
18:30 2023/03/29
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他