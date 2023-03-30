【風再起時】周文健任賭場PR鍛鍊出高EQ 　陪客食足18晚日本菜：真係想嘔

周文健大隻佬形象深入民心，在90年代主演電影《孟波》更為他的代表作。曾淡出娛圈一段日子的周文健，近年重返電影圈，參演電影《正義迴廊》和《風再起時》的演出。

正在澳門和珠海兩地居住的周文健，昨日（3月29日）接受李婉華的youtube頻道訪問，2007年周文健在澳門賭廳任職vip ambassador，席間分享於賭場工作的經歷和得著。

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現年63歲的周文健於1986年加入娛樂圈，及至1998年周文健毅然離港闖荷李活發展。他於訪問中透露，當年放棄10部片約，也要赴美發展。

他說：「當年跟監製張家振有聯絡，他有興趣找我跟楊紫瓊拍一套電影，原本兩三個月後開鏡，但最終電影擱置了，結果我要重頭開始，周圍去試鏡。」

豪花十萬請客

在美國逗留了4年，周文健結識了不少朋友，其間跟朋友每周出席3至4次香檳party，花費不少：「並非次次是我請客，大家輪住請客，但一晚飲50支香檳，當時我碌過一次咭，15000美元一餐飯，即港幣10幾萬。」李婉華聽罷也說這樣「燒錢」很可怕。

周文健坦言當年還年輕，喜歡飲酒和耍樂，他說：「某些是應酬、某些是貪玩，很多時候去消遺多過試鏡。」

說到現在導演著重演員的演技，跟以前年代不同，李婉華即感受很大：「你同我講演技做咩？你著少點布，化靚個妝行出來就得啦，某些導演不想我咁多事，只要跟導演有Feel就得，我就一定無Feel。」

▲ 電影《孟波》是其代表作。

賭廳工作鍊練高EQ

自2007年起，周文健於向華強夫婦的澳門賭廳任職PR，當時向太安排他在威尼斯人賭場工作，期間遇到不少圈中人，如鄧光榮和朱永棠等，周文健說並非「叠碼仔」，只是招待客人：「陪人飲酒、食飯和去卡拉OK唱歌。」

周文健直言剛入行不習慣，做演員在片場有人服侍，去了賭場要反過來服侍人，他說：「EQ高一點，學懂跟人相處，處理一些麻煩事。」

他更分享一些難忘的陪客經歷，周文健說：「有個客人贏錢後隔天又再來，次次贏錢都要吃日本菜，以前我很喜歡食日本菜，但他不停贏，一星期食4、5次，真係食到想嘔呀，他更連足贏了18次。」

陪食之外，周文健要賭客唱K，他說：「跟住去卡拉OK，要聽他唱歌，你不可以唱，只可以聽他唱歌，我們永遠不可以唱，這就是我們PR工作。」

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大讚洗米華幽默友善

在賭廳工作期間，周文健更認識了周焯華，他大讚對方：「他人好好玩，幽默感又高，我好喜歡他。他是一個很nice又聰明的人，當年經常一齊食飯飲酒。」

於賭場打滾了十年，李婉華周文健有否人生金句跟大家分享，他謂當年要為賭客「畫路紙」，作為落注的意見，他說：「很多時客人問我『邊條路好?」，我便對他說：『你望下門口寫住exit出路，你行出去唔好再返來，這是最好的路，如果比老細知道一定炒我。」

周文健謂某時候賭客輸錢心情不好，難免忟憎：「就叫他休息一段時間，不要賭住，在賭場工作是可以提升EQ，很多時間都要忍，很記得當年周潤發跟我說過，好多事情要忍。」

他續說：「你會學到很多東西，如果覺得拍戲複雜，其實賭場更複雜，這只是自己的選擇，而我揀選了簡單。」

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