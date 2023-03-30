【晶女郎】蕭若元揭晶女郎曾派帽　蕭生讚王晶：佢係好照顧啲女人

▲ 蕭若元大爆王晶風流史！

已長居台灣36年、現年77歲的馮淬帆早前在台灣出席新片《蝴蝶大廈》開鏡儀，當中他表示不喜歡以前自己在80年代參演的部份喜劇，而且更開名鬧曾合作《精裝追女仔》系列、《最佳損友》系列等的王晶。

被馮淬帆公開痛罵的王晶在個人微博作出反撃，王晶續指：「之前有個姓蕭，自以為是燈神，再有個姓杜的，先以為是食神，今天又跑出個姓馮的。」而文中沒開名的「姓蕭」、「姓杜」，估計是指曾批評他的蕭若元、杜汶澤。

蕭若元早前在其個人頻道拍片回應王晶的言論，他不停明讚暗踩王晶，日前，他又拍片大談王晶、晶女郎，大爆王晶風流史之外，更指有晶女郎「派帽」！

【隔空罵戰】不滿被馮淬帆罵王八蛋 王晶反擊指對方：患被害妄想症

蕭若元談王晶性格

在影片中，蕭若元指撇除個人的喜惡、偏見來談論王昌，並指二人不是「personal friend」，他指出王晶是豪爽的人，如他在80年代泊車是會付上一百元貼士。他又指對方不是一個擅長理財的人，再加上喜歡賭博、被手下「穿櫃桶底」。

蕭生又指王晶與電影小組開會時不斷遲到、早退：「坐半個鐘頭，有事就走咗去，講幾句，呢到不如咁、咁樣好唔好」。

他並指早看穿王晶的電影「路數」，即是「有錢扮窮、窮扮有錢、失憾、畀最親信嘅人背叛。」

▲ 蕭若元（影片截圖）

「王晶無虧待過佢老婆同兩個女...」

不過蕭生指自己定要為王晶說好話：「王晶就係有選擇嘅，佢有無佔女明星便宜，咁多人想拍戲，王晶唔係聖人，我相信王晶有。」

他續說：「佢一段時期係一個人，尤其是對幾個人好到不得了，當然唔駛我講啦，大家都知，係邱淑貞。而且邱淑貞喺佢導演之下，拍嘅戲份係愈加愈長。」

蕭若元指王晶與邱淑貞是有一種談戀愛的感覺，「王晶好早就結咗婚，佢老婆係一個空姐......王晶個老婆，我見過幾次，都幾好樣、幾靚、賢良淑德，後來，當然頂唔到啦，王晶有咁多女朋友。」

蕭生提到李嘉欣指王晶是痴心情長劍，指王晶鍥而不捨地捧邱淑貞，前後長達十年八年，最終分手收場。同時，蕭若元亦細數幾位與王晶傳過緋聞的晶女郎

但他強調：「王晶無虧待過佢老婆同個女，除咗出去滾之外，係畀足夠嘅錢佢哋，等佢哋可以過到生活。呢個就係王晶同不負責任嘅人就係有啲唔同，佢係好照顧啲女人。」

最新影片推介：蘭茜專訪

王晶與成龍譚詠麟之不同

蕭生憶述有一次與王晶詳談的對話，他向王晶說：「你拍咗咁多片，原來你無乜錢，真係令我非常之驚訝。」

王晶當時回應他：「我覺得做男人嘅嘢，你既然娶個老婆，又有你鍾意嘅人，你將自己嘅錢就畀咗佢，都係好合理吖，係唔係？」蕭生相信王晶給了很多錢予老婆、女朋友，並說：「呢個就係佢同成龍、譚詠麟之不同。」

晶女郎「派帽」

另外，在影片的中後段，蕭生在未有開名的情況下，講述其中一位「晶女郎」的故事，他稱：「佢畀我個朋友包咗，買咗層樓畀佢，喺渣甸山上面，佢竟然帶埋男人入嗰一層樓，即係我朋友已經懷疑佢行蹤有啲離奇，就監視佢......於是我朋友衝去拍門，佢死都唔肯開門，因為我朋友好大隻，驚會打佢同個男仔......佢竟然報警拉咗我朋友。」

蕭生的朋友向警方說：「間屋係我，我踢門都唔得？我畀錢買」蕭生堅持未有透露當事人的姓名，不過就指此事在當時是見報。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R