【香港小姐】郭柏妍決心拜師一洗「魔音芊芊」稱號　自認適合唱歌盼唱得好

▲ 加油呀Rosita！

TVB小花郭柏妍（Rosita）自在《歡樂滿東華》獻唱主題曲《一家人》後，遭外界形容為「魔音」，惟她憑「魔音」殺出一條血路，更獲廣告商青睞，力邀她拍攝新廣告又唱又跳。

早前她現身林敏驄作品展與江美儀、羅毓儀等合唱《一家人》，又再挑戰唱《跳舞街》，雖然「魔音芊芊」Rosita今次沒有走音，但甩beat頗多及唱到似讀出歌詞，場面搞笑。

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拜師學唱歌 自認適合唱歌

日前Rosita在其Youtube頻道上載新片，並親身找音樂老師Nic學唱歌，首先Nic檢查Rosita的氣量有幾長，之後有幕後工作人員問Rosita覺得自己是否適合唱歌？

Rosita秒回：「梗係適合，我覺得自己好適合，一定會唱得好好。」

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老師指Rosita適合唱兒歌

隨後，Rosita即席獻唱《喜歡你》，雖然沒有走音，但唱時就沒有感情，似讀出歌詞，而Nic表示：「我發覺你的氣好淺，聲線其實不錯。」又指Rosita發聲的共嗚很似小朋友，很適合唱兒歌。

有見及此，Nic教Rosita以哼歌作訓練，增加共嗚感，之後再加情感的起伏，而Rosita亦學得很快，再在練習時已大有進步，最後Rosita指希望透過上堂能夠一雪前恥，似乎她真的好有決心要洗脫「魔音芊芊」的稱號！

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