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【攀登運動】港隊教練屯門屋邨設攀石場　邀俄羅斯畫家外牆畫大型貓壁畫推廣運動    

社會 13:59 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

於屯門山景商場開設室內攀石場。（Top Out Climbing圖片）

政府近年提出推廣「城市運動」，惟場地配套是發展關鍵，當中攀登運動發展迅速，更被列入來年巴黎奧運比賽項目。最近，香港攀登青年代表隊教練熊嘉威在屯門山景商場開設室內攀石場，更邀請俄羅斯畫家Vladimir Boldyrev在攀石場繪畫大型貓壁畫，期望在社區推廣攀登運動，並推動普及化，發掘未來新星。

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攀石場設有4.5米抱石牆，6米頂繩攀登牆，未來將新增可調較角度訓練板，主打12歲至17歲青少年群組的抱石技巧訓練，而年紀最少可參加的是4歲頂繩攀登模式，成人則可參與場地設定的特定路線，初階至高階的抱石體驗。場地最多容納40人，12至17歲的青年只需付150元就可以全日「任玩」，成人則需180元，未來亦會與企業合作，舉辦攀石體驗活動。

不少攀登運動員來自屯門區，「Top Out Climbing」創辦人兼香港攀登青年代表隊教練熊嘉威指，一直物色「高樓底及空間大的社區場地」，並形容山景商場是「在社區推廣攀登運動的好選址」，設施配套齊全，又連接輕鐵站和巴士總站，附近更有大批學校，因此會積極在學校推廣攀登運動，期望發掘更多新星。他又指，邀請了俄羅斯畫家Vladimir Boldyrev合作，善用5米高乘28米闊的外牆，繪畫3隻正在攀爬的貓，成為獨特的社區風貌。

香港女子攀登青年隊成員黃浠蕎到訪該攀石場後表示，場地可以提供比賽路線訓練，有助推動攀石運動社區普及化，亦期望社區增設更多攀石場，為港隊成員提供練習場地，改善成績。

香港男子攀登精英隊成員陳翔志指，近期越來越多人參與攀石運動，樂見政府推動攀登運動，亦希望未來有更多不同的訓練場地。

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責任編輯：梁凱婷

 

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