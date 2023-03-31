【踢爆騙局】訛稱博士生女兒患癌眾籌 騙子家族借網紅宣傳歛財逾50萬

世界充滿騙局，不少騙子利用他人的同情心來歛財，馬來西亞一個騙子家族以「女兒患癌在印度接受治療」為由，更借助網紅的力量將自編自導的「可憐故事」放上TikTok，在網上搞眾籌，9年內竟騙取高達逾53萬港元款項，尤幸天網恢恢，最終騙局被識破，一眾騙子為自保竟將責任互相推卸，人性醜惡盡現。

綜合新加坡媒體報道，涉嫌詐騙的家庭早於2014年接受採訪中，就訛稱「女兒患癌」眾籌醫藥費。報案書顯示，這名60歲的「母親」和28歲的「弟弟」曾向非政府組織、政治人物和報社先後求助，指33歲博士生女兒嘉雅絲麗求學時「不幸患子宮癌」，需要40萬令吉進行子宮切除手術，否則女兒會因癌細胞擴散而亡，更將該「可憐故事」炒作成為南印度民族「淡米爾」媒體的頭條新聞。

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騙子家族為了進一步歛財，更是向人氣高企的當地TikTok博主V.穆拉利塔蘭埋手，利用對方的同情心，幫他們宣傳「可憐故事」，製作視頻讓他們在網上眾籌，由於網友的熱烈分享，令他們一天內籌得30万8000令吉(約港幣54.8萬)。後來V.穆拉利塔蘭發現事有蹊蹺，才報警求助。

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心軟幫忙製作視頻

V.穆拉利塔蘭除了是網紅，也是雜貨店老闆，他拍攝視頻放上網詳述被騙經過，他說最初不想答應他們的要求製作求助視頻，但經不起患病女兒母親苦苦哀求的電話及訊息，加上有感自己母親數年前也是因癌症去世，最終心軟幫忙。他上傳視頻向粉絲解釋整個受騙過程，並向粉絲道歉，承諾會退還所有的款項。

不過籌完錢後，V.穆拉利塔蘭却開始發現有些地方不對勁︰「他們不願透露銀行賬戶被匯入多少錢，直到我第二天提出要求。我覺得我有權這麼做，因為我要對捐錢的TikTok粉絲負責，他們也要跟進最新的情況。」由於有點懷疑，V.穆拉利塔兰反覆查看對方提供的醫院賬單和報告，更加懷疑自己是否受騙。

發現破綻報警求助

他說︰「在發出視頻前，我通過信頭的電話聯絡那名醫生，但我妹妹後來注意到醫院在Google上的電話號碼和電郵，與信頭所寫的不一樣。」之後他妹妹西華桑加里更通過網站上的號碼撥電過去，院方竟說目前沒有一位叫嘉雅絲麗的病人。「妹妹隨即向醫院提供有關報告的參考編號和詳情，結果被告知報告是假的。得悉這可能是騙局後，我們便向班登柏蘭嶺警局報案，採取必要措施，凍結(這名母親的)賬戶。」

V.穆拉利塔蘭更已知會對方已報警︰「我告訴該名女子，已向警方報案，並要求暫時凍結她的賬戶,直到事情調查完畢！」他指後來得到印度醫院的確認信，證實沒有收治名叫嘉雅絲麗的病人後，又再向警方遞交證據。事後該醫院也發聲明，證實沒有有上述病患。

騙子母親推卸責任

他說當確認這騙局時，那名「母親」不但矢口否認，還把所有責任推到去女兒身上︰「她把所有責任都推給女兒，說女兒對她撒了謊，為此還在洗都警區報案指控她女兒。」他很後悔信錯該名「母親」的鱷魚淚，為她製作視頻博取網友的同情。

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