【殺害胞弟】因電費爭拗36刀插死胞弟　雜工誤殺罪成囚7年半

▲ 高等法院。（資料圖片）

66歲酒樓雜工於2019年，與弟疑因同住單位電費等問題起爭執及打鬥，雜工涉以刀插死弟，法醫發現死者身上至少有36處刀傷。雜工早前於高等法院被裁定謀殺罪脫，基於受挑釁而誤殺罪名成立，押後至今（30日）判囚。法官判刑時指，接納被告與死者關係不咬弦，對被告遭遇寄予同情，被告基於兄弟關係而一直忍受對方，惟事件始終導致性命損失，考慮所有因素後，判監7年半。

被告卜水強，現年66歲，報稱酒樓雜工。被告否認1項謀殺罪，控罪指，被告於2019年9月25日在香港謀殺卜偉根（60歲）。

被告開審前承認誤殺罪，惟不為控方接納。代表律師求情指，被告感到後悔，每天仍就事件經過發惡夢，相信仍會被縈繞一段長時間，對被告已屬懲罰。事件中母親幾乎親眼目擊兒子被殺，年邁母親一直依賴被告生活，只望被告能早日出獄，與其度過餘生。

法官判刑時指，案發晚上被告與死者因電費分擔而爭執，被告支付了一半費用，死者認為被告的妻子亦同住，應以「人頭」計算。法官指兩兄弟自少不咬弦，被告因患小兒麻痺，經常被死者及其他人取笑，案發時被告指死者曾罵他「跛仔」。

法官續指兩兄弟雖同一屋簷下，但各自生活，不同枱用膳或溝通，被告亦不滿死者對母親不加照顧，被告甚至迎娶內地妻子來港服侍母親。

法官表示對被告的情況予以同情，被告對殺害死者感後悔，他基於兩人為兄弟關係而一直忍受對方。法官指畢竟事件導致性命損失，令一個家庭失去父親及丈夫。法官指出，從陪審團裁決顯示，即接納被告因突然失控而導致死者身體多處受傷，亦接納被告殺害死者因單位沒有電一事而受挑釁，加上考慮到被告及死者之言語及作為，以及兩人之關係。

法官指本案緣於初則口角，繼而動武，並升級至暴力事件，兩兄弟持刀展開打鬥，於千鈞一髮間迅速發生，雙方於盛怒下互相襲擊。法官考慮到案情及所有因素後，以9年為判刑起點，被告於開審前承認誤殺罪，減刑至7年半。

案發晚上，被告與妻子晚膳後回家，母親表示單位沒有電，被告認為是死者關掉供電掣，遂向死者查詢，雙方就支付電費等開支起爭執，被告聲言報警。兩人爭執期間互相拳毆，其後進入死者房間後關門，被告的妻子及母親聽到打鬥聲後報警，被告於3分鐘後持染血生果刀步出房間及著妻子報警。法醫指死者身上最少有36處刀傷，其中5處屬致命刀傷。

被告自辯稱死者曾用粗言罵他，「你有乜咁巴閉，你個跛仔」，被告聽後感到「好激氣」。被告稱當時感到嬲怒，母親因沒有電而不能洗澡。兩人打鬥間曾跌在地上，之後繼續罵戰，被告指死者稱「我攞刀斬死你」，並伸手入房取刀，被告遂退一步從自己房間的雜物架取了一把刀，於死者腹部先後插了兩刀。被告形容「大家亂打亂插亂拮，打到亂晒籠」，強調沒有意圖殺害死者，被告曾於庭上痛哭稱「當時唔想佢死」。

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記者：林育慧