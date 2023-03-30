【兒童生病】2歲女童一個月睇醫生15次　醫生列5大徵兆：免疫力出問題

▲ 台灣一名2歲多女童頻繁地患病，是免疫力低下所致。

小朋友經常出現傷風感冒，要頻繁看醫生，爸媽要留神！台灣有名2歲多的女童，一個月睇醫生睇足15次，認真誇張，醫生診症發現女孩有免疫力低下的狀況。

台灣兒科專科醫生陳映庄日前在其facebook專頁「陳映庄醫師的育兒資訊站」發文，分享從醫的觀察日記，提及有家長感到小朋友像「 ​怎麼好像動不動都在生病呢」，其實小朋友很易病是有因由。

一個月睇醫生15次

陳映庄醫生有位大約2歲半的小妹妹病人，從她的健保卡紀錄得知，今年3月都還沒過完，只是一個月就已經看醫生達15次。醫生向女童媽媽了解，媽媽苦惱地指出因為女兒最近剛去上學，所以一直在感冒，每次睇醫生吃幾天藥感覺快要康復，沒想到隔幾天又再中一次，已經不知道看了幾多次醫生。

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陳醫生追問小女孩的病況，感冒會否常常超過1星期以上、每次感冒會否很嚴重，例如精神很差、咳到吐，或是整夜睡不好等。媽媽回答指女兒一般感冒2星期才會好，每次感冒都像很嚴重，其他醫生每次說有鼻竇炎或中耳炎要吃抗生素，擔心女兒免疫力有問題。

聽到女童媽媽的描述之後，醫生認為女孩確實要好好檢討日常生活習慣是否影響健康，他追問女童媽媽，女兒是否有挑食問題，不愛吃蔬菜水果，媽媽驚訝醫生知道。

免疫力低致久病難痊癒

該女童吸收營養有問題而影響免疫力，加上她的年紀常患病是有因由。陳映庄醫生指出6個月大之後到上小學之前的孩子，因為媽媽給的抗體耗盡，之後都要靠自己對抗環境中的病原，所以只要碰到以前沒碰過的病毒，幾乎都會中招完全擋不住。

​加上該2歲多女孩開始上幼兒班，接觸多了其他小朋友，從而受病毒的感染機會大增。陳醫生解釋是正常現象、孩子成長的必經階段，剛去上學的孩子，大多會先被小學長學姊們用口水病毒「霸凌」個一年半載，等該得的病毒都得過一輪有抗體之後，隔年就換他「霸凌」新入學的小朋友。

正常情況下孩子約3至5天就可以產生對付病原的抗體，所以即使常常感冒，但完全不吃藥或僅吃症狀藥，在1星期左右能痊癒的孩子通常代表免疫力沒大問題。

不過，女孩患感冒大多數2星期才會好，其實是免疫低下的徵兆之一。陳醫生列出5項免疫低下的常見徵兆，不論是小朋友，抑或大人，如果出現以下的狀況就要多加注意。

5大免疫低下常見徵兆

感冒症狀常超過2星期以上

很容易就發燒腹瀉

經常細菌化膿性感染，如有中耳炎、鼻竇炎或肺炎等

精神或胃口一直很差

傷口很難癒合或容易感染

​陳映庄醫生指出以上現象通常代表免疫力可能真的出了狀況，宜諮詢醫生嘗試找出原因，例如是否跟睡眠質素、營養攝取和運動習慣出問題有關。另外還有一個常被忽略的狀況就是過敏，長期過敏不僅影響睡眠品質，也會直接影響免疫力，更容易導致嚴重的感染問題，都要一起解決才能改善。

內容獲「陳映庄醫師的育兒資訊站」授權轉載報道。

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責任編輯︰顏紫燕