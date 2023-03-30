【47人初選案】趙家賢稱蔡澤鴻並非九東會議組織者　形容蔡為好心「大義工」

▲ （趙家賢fb圖片）

民主派初選案中，16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（30日）踏入第34天審訊，已認罪的控方證人趙家賢繼續作供。被問到民主動力加入「35+」因由，趙稱民動曾協調民主派及本土派就立法會補選的工作，有合適的角色提供意見。趙又稱，不會視時任觀塘區議會主席蔡澤鴻為九東會議組織者之一，指蔡是好心幫忙的「大義工」。

控方證人趙家賢第2日作供，主控官萬德豪及問民主動力（民動）參與「35+」的因由。

趙指，民動過往在立法會換屆選舉前，會與民主派政黨共推選民登記活動，並進行民意調查。法官問及民動角色轉變，趙供稱在2020年2月初時，區諾軒邀請民動參與討論，當時區指戴耀廷希望以在官方選舉前進行協調，並以初選形式處理。但由於不同政黨就換屆的協調工作各有意見，故希望在相對小型的九龍東選區開始協調，進而在其餘的地方選區討論。

趙續指，在2017年青年新政的2名立法會議員被褫奪資格後，九西及新東各有一議席要補選，其時民動全權處理民主及本土兩派的協調工作，共識是就補選進行初選。

趙稱，因而「民主動力係一個合適嘅角色去提供意見」。趙表示，他其後應邀代表民動參與九東座談會，會上分享了民動當年協調補選的經驗，供與會者參考。

趙強調，當時民動仍未答允承辦初選，與會者亦未有同意。直至戴區二人在各區商討後，趙於2020年5月初才「好具體地」接受邀請承辦初選。

控方另引述「九東立選座談會」WhatsApp群組提問，時任觀塘區議會主席蔡澤鴻是群組管理員。法官問，趙有否視蔡為會議組織者之一？趙稱沒有，指蔡是資深區議員，主動協助戴管理九東群組，是個「好心去幫手嘅大義工」，同意蔡協助物色場地開會。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣