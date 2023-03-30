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【超市大搜查】急凍餃子暗藏熱量陷阱　營養師推薦26款低脂餃子雲吞

健康 15:33 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

急凍餃子暗藏熱量陷阱，營養師推薦26款低脂餃子雲吞。

急凍水餃雲吞煮起來方便快捷，份量好掌控，是不少上班族和減肥人士恩物。不過，這些餃子和雲吞的熱量卻不容小覷！「尚營坊」營養師就為大家嚴選出26款低脂餃子雲吞。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】幽門螺旋菌嚴重可致胃癌　居家自我檢測準確率達98%

「尚營坊健康顧問有限公司」在Facebook專頁發文指出，市面上很多餃子雲吞的餡料，都參雜半肥瘦肉，尤其是豬肉餡的餃子，幾乎一半的熱量是來自脂肪。因此，營養師嚴選出26款較低脂的水餃及雲吞，讓一眾減肥人士食得安心。

低脂餃子：

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低脂雲吞：

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「尚營坊」營養師另提醒大家：

  • 雞肉餃及鮮蝦雲吞，會比豬肉餃比較低脂，但仍需留意總脂肪含量
  • 餃子和雲吞的鈉含量較高，不能每日進食
  • 煮時可以配搭五穀、蔬菜，保持營養均衡

內容獲「尚營坊」授權轉載。

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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