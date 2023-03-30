【超市大搜查】急凍餃子暗藏熱量陷阱 營養師推薦26款低脂餃子雲吞
健康 15:33 2023/03/30
急凍水餃雲吞煮起來方便快捷，份量好掌控，是不少上班族和減肥人士恩物。不過，這些餃子和雲吞的熱量卻不容小覷！「尚營坊」營養師就為大家嚴選出26款低脂餃子雲吞。
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「尚營坊健康顧問有限公司」在Facebook專頁發文指出，市面上很多餃子雲吞的餡料，都參雜半肥瘦肉，尤其是豬肉餡的餃子，幾乎一半的熱量是來自脂肪。因此，營養師嚴選出26款較低脂的水餃及雲吞，讓一眾減肥人士食得安心。
低脂餃子：
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低脂雲吞：
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「尚營坊」營養師另提醒大家：
- 雞肉餃及鮮蝦雲吞，會比豬肉餃比較低脂，但仍需留意總脂肪含量
- 餃子和雲吞的鈉含量較高，不能每日進食
- 煮時可以配搭五穀、蔬菜，保持營養均衡
內容獲「尚營坊」授權轉載。
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責任編輯：張沛
欄名 : 健康專家專欄