【死屍死時四十四】Edan粉絲撐新片首映逼爆商場　中基慘被童星請食檸檬

▲ 《死屍死時四十四》首映禮。

港產黑色喜劇電影《死屍死時四十四》在昨晚（3月29日）在太古城中心舉行群星首映禮，出席包括監製錢小蕙、導演何爵天，以及演員毛舜筠、鄭中基、黃又南、余香凝、 呂爵安（Edan）、楊偉倫、劉江、黃文慧、李尚正、張滿源、胡麗英等。



親往捧場的嘉賓包括吳肇軒、何啟華（Dee)、廖子妤、蘇玉華、薛家燕、蝦頭、洪嘉豪、葉蘊儀、張凱娸、 鄧月平等。

小演員請中基食檸檬



《死屍死時四十四》眾主創未到台上分享，現場已吸引數以百計的粉絲聚集，當中最鼎盛當然是Edan的fans，並將整個商場每一個可以觀看台上儀式的角落都佔據。



台上眾人分享戲中點滴，導演何爵天說：「當然是大挑戰，全部都是利害演員，作為新導演，在一眾演員身上學曉很多，興奮這麼快就可以拍第二部電影。」



余香凝與毛姐指飾演Jennifer女兒的童星劉映汝，十分愛Edan哥哥，毛姐說：「平時佢幾攰都好，每逢見到Edan哥哥就醒。」

中基笑言，經常想抱小演員映汝，但卻被請食檸檬拒絕，他說：「我話話抱吓啫，大家隔離鄰舍都唔畀，佢知道一個消息之後就即刻畀我抱，佢知我係Edan爸爸就即刻畀我抱，哈哈！」

Edan不慣阿卵叫毛姐做阿媽

至於Edan表示，今次合作的演員大部份都曾合作過，Edan笑言：「阿卵（楊偉倫）叫毛姐阿媽，因為我上一套同毛姐合作，又係叫阿媽，感覺有點怪怪的。」



又南談到楊偉倫飾演其大舅，大家討論一番才理解到二人的倫理關係。楊偉倫在戲中演毛姐兒子，他笑言自己只有高度似媽咪。余香凝則笑說：「我個樣應該似爸爸，身高似媽媽。」

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