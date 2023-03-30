【白日青春】10歲巴籍林諾首次拍戲零怯場　導演劉國瑞：夠膽同黃秋生頂嘴

▲ 黃秋生和林諾在《白日青春》展開黑夜逃亡，途中有更多了解和體諒。

在本屆香港電影金像獎獲提名最佳男主角、最佳編劇及最佳新演員的《白日青春》，黃秋生已憑此片奪金馬獎影帝，這個以香港一個少數族裔家庭為背景的電影，也是關於關於一個渴望父愛的孩子，以及一個希望理解兒子的父親的故事，首次執導長片的新晉導演劉國瑞，在關注本港移民生活困境之餘，亦藉作品審視親情關係。。

《白日青春》講述一位在香港出生成長的巴基斯坦裔男孩哈山（林諾飾），夢想和父母移民到加拿大，但父親意外死亡後，夢想破滅。後來一名的士司機陳白日（黃秋生飾），願意協助他偷渡，二人展開公路逃亡，躲避警察的追捕。

挑選素人演出

戲中的巴基斯坦籍小演員林諾，是導演從多位兒童試鏡中挑選出來，然後經過一些演出訓練，今次是首度拍攝電影，但表現卻令人驚喜，連影帝黃秋生都大為讚賞。

▲ 秋生對林諾讚口不絕。

劉國瑞稱：「我以往多拍紀錄片和短片，習慣了用素人演出，也比較喜歡即興，捕捉真情流露的演繹，今次也是第一次用上許多富經驗的演員，是很大挑戰，秋生哥和林諾在資歷和演藝經驗都很不同，因為拍攝時間有限，初初都擔心，幸而林諾是很主動的小孩，也不會怯場，也夠膽頂秋生的嘴，故秋生很喜歡他，拍攝時感情很好，故有不少火花，令我十分放心。」

戲中的黃秋生帶著林諾展開黑夜逃亡，二人展現了一段另類父子情，而黃秋生也放下跟周國賢所飾演的兒子多年來的矛盾心結。劉國瑞從公路片汲取靈感，再轉化成親情描寫。「自己喜歡看公路片，它不應只是犯罪和警匪類型，也可以講到家族歷史、個人成長，所以戲中一老一小在一晚的相處關係裡，漸漸解開困惑和不安，再決定未來如何走下去。」

異鄉人眼中的香港

電影以特殊難民題材揭開香港的隱祕暗角，而出生於馬來西亞，近年定居香港的導演劉國瑞，不諱言影片夾雜了自己作為外來者的複雜心情。「我來了香港十多年，依然覺得像個外來人，始終不在這裡出世和長大，雖然我很愛這個城市，甚至太太也是香港人，可是總像有一點距離感，故透過創作，去面對自己真實的內心感受，以及在生活上面對著的問題。」

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他指《白日青春》的製作團隊很多都非地道香港人，如監製鄭保瑞在澳門出生，攝影師和剪接師都一直在外國生活，因此可以呈現出一種異鄉人眼中的香港角度，亦很貼合戲中巴基斯坦男童的身份。「故事雖然講少數族裔，其實上兩代的香港人，很多都是逃難來港，然而近20年很少電影講及這方面，今次嘗試結合一些歷史背景，戲中有很多不是大家常見的場景，但並非好窮的地區，如元朗和新界東北，夾雜了難民生活，是很不屬於香港的香港故事。」

鄭國瑞過去曾拍過短片《末日窮途》，也是講述巴基斯坦家庭在香港的故事。「我曾為一個機構做義工，接觸香港的少數族裔，也明白到很多難民母親的生活困境，如她們在香港生的小孩沒有身份，或她們因怕車費貴，故很少由新界出九龍等，首次拍長片《白日青春》時，便想把這些各有不同複雜背景的難民心聲放進主角的家庭，講述外來人在香港的一些現象和經歷。」

▲ 導演劉國瑞憑《白日青春》奪金馬獎最佳新導演及最佳原著劇本以，秋生並奪最佳男主角。

彌補親情缺失

劉國瑞分享，自己的家人也是在遷移中走到今天。「由我太爺至爸爸那一代，都是由一個地方去到另一個地方生活，自己亦是從大馬搬到香港，近年亦見到不少香港人移居他方，可能人類歷史便是如此，在不停的移動中去建構文明和歷史，許多事都是互有關連。」

他形容《白日青春》不一定關於包容和接納，更希望跟別人分享情感，即使對是不同國籍、文化，都能感受共同情感和創傷。「當中也有講找尋父愛，戲中周國賢和林諾都缺失了父親的照料，到離別一刻才講出內心話，可能我父親都是傳統華人，好少把感受講出來，藉著此片，希望可以多流露對他的愛。」

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記者：陳家昌