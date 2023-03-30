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【輸入外勞】孫玉菡：設「特別計劃」行業有清晰人手短缺　 因此不於勞顧會逐個審視個案

社會 15:28 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(陳靜儀攝)

有傳政府打算准許建造業以「特別計劃」形式輸入數千名外勞，更毋須勞工顧問委員會審批。如果相關計劃實行，將會如院舍輸入護理員特別計劃一般，繞過勞顧會的架構實施。香港建造業總工會副理事長唐浩今日（30日）接受電台訪問時表示，政府繞過勞顧會設特別計劃不易了解行業內不同工種缺人的具體情況，亦會破壞勞資關係。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞顧會是審視勞工架構重要的政策。他舉例，政府於輸入院舍護理員特別計劃的設計及組成部分，於勞顧會取得意見及作出調整。他表示，院舍已長期有勞工短缺問題，單靠本地人手已無法滿足需要，針對整個業界有清晰人手短缺，才制定特別計劃，而不是如現有的補充勞工計劃逐個個案判斷是否短缺，「因短缺已經存在咗」。

他表示，建造業及運輸業分別由發展局、以及運輸及物流局，檢視業界發展的情況，至於其他行業的相關政策局亦會審視業界於人力的挑戰，適時提出政策。

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責任編輯：陳展棋

 

 

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