【7人欖球】香港聾人欖球隊飛阿根廷爭奪7欖世界盃　聽障者一樣可以發揮正常欖球員水平

▲ 能夠飛阿根廷爭奪7欖世界盃，這班聽障欖球員也付出了艱苦的血汗，香港聾人欖球隊加油﹗﹗

今日正是亞洲體育盛事港國際七人欖球賽回歸的大日子，但熱鬧背後，大家又可會知道本地有一班聽力障礙的青年人默默地組成Hong Kong Deaf Rugby Team？昨天他/她們一行10人更飛往阿根廷參加世界聾人7人欖球賽，當中的球員有鄭沛和張嘉泰，這兩位滿身朝氣的陽光青年，齊齊於今天和我們分享如何在運動和生活上克服逆境的故事。

近年欖球運動在港愈趨普及化，不少中、小學都設有欖球隊，令這本來是冷門的運動得以開枝散葉，其中一個主要原因當然是因為在每年在香港舉行的國際七人欖球賽帶來的影響。

而另一方面，不同組織在背後出錢又出力的支援就更是重要，例如成立於2013年的香港欖球總會社區基金（HKRUCF）和匯豐香港，前者推出的「橄欖長成基金」（Rugby for Good）和匯豐香港，前者前身為香港欖球總會社區基金，十年間一直積極為本地青年及弱勢群體，如家庭傭工和聾啞人士等帶來參與欖球運動體驗，而後者的「匯豐香港Try Rugby計劃」則為小朋友帶來參與欖球運動的機會。

▲ 圖中穿紅衣的嘉欣是Hong Kong Deaf Rugby Team的教練，雖然只教了他們兩個月，但對這一班失聰的欖球員留下非常深刻的印象，訓練的過程中全靠他們的眼來看，球員之間要擁有相當的默契方可成事。（攝影：陳國峰）

當中我們找到由聽障人士組成名為Hong Kong Dear Rugby欖球隊，一行10人（7男3女）更即將會遠赴阿根廷參加世界聾人7人欖球賽，當中我們可以找到鄭沛彣（Mary）和張嘉泰（Ray）。

大家不要小覷Mary和Ray只有有二十多歲，但兩人參與非撞式的欖球比賽已經有一段很長的日子，單是Ray就已經有7、8年玩欖球的經驗，可說是這方面的「師兄」，但其實對於失聰者要參與群體的體育運動，背後必須要披荊斬棘，要比普通人附出更多努力。而關於失聰原因，兩人都各自有不同經歷。

團隊合作無聲溝通

Ray的童年在中國內地居住，農曆新年聽不到炮仗聲，從而得知自己屬於天生失聰，及後做了手術，現在可以聽到非常微弱的聲音。至於Mary因為小時候患上中耳炎引致發高燒而導致幾乎完全失聰，兩人雖然都曾感到不開心，但性格樂天的他們在欖球中找到樂趣。

▲ 由10位聽力障礙的青年人組成的Hong Kong Deaf Rugby Team，見報時已經飛往阿根廷參加世界聾人7人欖球盃，當中的成員當然少不了Ray和Mary。（圖片HK Deaf Rugby facebook）

Ray說：「最初從學校接觸欖球，參與時都曾害怕碰撞，相比於過去，現在閒時加上健身和跑步增強體能，參與比賽時就放膽得多了。」

至於Mary她從小更與很多運動結緣，隨手拈來曾參與的運動計有羽毛球、籃球和柔道，每一項都難不倒她，但說到底欖球才是她的至愛。「我畢業後經朋友介紹參加15人的健聽欖球隊，當時不感到太驚，因為柔道我都應付得到，但柔道是自己一個人面對對手，而欖球則是講求團體合作的運動，最初感到很是困難，因為在訓練和比賽時都是靜寂無聲（不可以帶助聽器），聽不到球證、教練、甚至隊友們的聲音，同時教練偶爾又會忘記我們是失聰人士，所以在訓練過程和溝通上大家都須要很多時間來適應對方。」Mary說。

▲ 在本地他倆參加的是非撞式欖球比賽，而去到阿根廷參加的世界賽卻是碰撞式，因此，在教練的指導下大家都要進行「加操」。（圖片HK Deaf Rugby facebook）

「舉一個例子，在訓練時，教練不可以在我們背後發聲指示，她必須上前拍我，又或者從後拉我一把。與此同時，我們練習時又要不停看著教練的指示，整個過程很花時間去學習。」她補充。

不過，困難又豈止是訓練？大家不要忘記3年來就算運動都沒法可做的疫情歲月呢﹗要維持運動員心裏的一團火，談何容易。

我要成為欖球教練

「疫情期間會跑街﹗」說話一句起、兩句止，從小很喜歡吃東西的Ray笑著回答。

「我會在家的樓下用欖球對著牆對打來練習。」這方面Mary肯定比Ray來得勤力，因為她的未來的目標是希望成為一位欖球教練，以過來人的身份來幫助和鼓勵失聰的小朋友。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「我從小有著不服氣的性格，不認為失聰者做不成事，當然我都有躲懶的日子，但我相信只要多加練習就絕對可以做到正常欖球員的水平，現在的我向著欖球教練的目標進發，在我成長的過程中，曾經遇上很多困難的事要面對，再加上我是聾福會白普里的畢業生，我希望將過去學到的、面對過的困難來教導失聰而又有興趣打欖球的小朋友。失聰人士雖然聽不到，但不是講不到，做人不可以因為有顧慮而甚麼都不嘗試去做，有些事要做了才會知道結果。」



記者：何偉雄