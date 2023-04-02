【香港小姐】何依婷佛系性格曾被誤會不上進　入行目光擴闊不再井底之蛙

▲ 何依婷入咗行真係成長咗好多！

近年無綫鬧花旦荒，不少花旦相繼離巢，TVB力捧新一代小花「接捧」，當中前港姐亞軍何依婷絕對是其中一個，近日她更有份接拍視后佘詩曼回巢之作《News新聞女王》，與對方亦有不少戲份，足見公司給予她不少機會，前途無可限量！

由2017年參選港姐奪亞繼而入行的何依婷（Regina）接受TOPick專訪，自認個性在娛樂圈蝕底，佛系性格容易被人誤會不想做，又指入行後急速成長，目光擴闊，不再是昔日的井底之蛙。

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自小性格細膽

入行6年的Regina自言性格細膽，小時候任何事都驚一餐，惟踏入娛圈後變得樂觀：「小時候行天橋會害怕塌下來，搭地鐵又害怕脫軌，是一個擔心很多無為東西的人。反而入了行想不到那麼多，因為有時想太多甚至太介意別人怎去想你 ，你會不能工作，亦會被別人的評論而框着，所以現時的我開心和認同自己很多。」

不過性格並非大膽外向，面對娛樂圈的不確定性，無疑會沒有安全感，她坦言曾試過這個階段，並視為一個成長：「可能已安排了的工作突然沒有，會有浮浮沉沉不同的階段，但我覺得過去了，現在再回望每一階段也是成長，不論高或低你要怎樣面對你的工作和壓力。」

她續說：「如其花時間想沒有安全感 ，不如花時間放在自己身上，令自己更有能力的時候就不需要沒有安全感。」

▲ 何依婷自言入行後性格轉變 。（陳慧安攝）

學會調節心態 不再看負評

既然要在娛圈打滾，首要面對公眾的壓力，更要應付網民的評論或負面的標籤，入行初期的她曾被網民冠上「愛炫富」﹑「被包養」的標籤，現時的她學會調節心態，更不再看負評。

她指以前很喜歡「捐窿捐罅」找尋每一個角落批評其的評論，惟現時不會再這樣做：「以前我會很介意別人的評論，我會在家中想很久，甚至轉牛角尖，為何他會這樣想我，我是否真的這樣，做錯了甚麼，將所有不好的東西歸究自己。但我覺得現在有很多事可以關心， 與其我擔心某部份的人怎樣看我，不如做更多值得我去做的事。 」

Regina續指可能人成長了得變得「識諗」，不應因別人否定自己的努力：「以前我會將所有錯攬在自己身上，別人話我一定是我的錯，做得不好，我現在學懂客觀看整件事，不會再集中放在讓人話那個情緒上，學懂怎樣抽離。」

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不再井底之蛙

現時多了公眾對其評頭品足，相較未入行前會有很大反差，惟Regina認為是一個很好的體驗，而且在視野和世界觀上亦擴闊很多。

Regina表示：「以前讀書甚至畢業時不會經歷到這種壓力，現時回想當時是井底之蛙 ，只滿足這個圈子的生活，世界只是這樣大；但當你入了這行面對的是公眾，你的圈子就變成那麼大，從而視野甚至心胸都會變闊，我覺得幾好，因為不是人人有這樣的機會，可以將自己的視野和世界觀擴到那麼大。」

正如她所言，以前努力讀書就能得到好成績，在社會工作只要聰明努力，總會有出人頭地的機會，但在這行並非只能靠努力，甚至有時候努力與收穫並非正比。

對此，她認同因在娛樂圈有很多的因素影響，包括機會﹑際遇及運氣 ，但自言喜歡挑戰，更認為當成功達到更有滿足感。

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尊重演員職業

雖然Regina入行時間不長，但她指進入演藝圈才發現，事實與自己想像大有不同，更表示以前的想法很天真：「以前覺得做藝人好好，只是需要拍幾鐘廣告或出席活動已可賺到錢，覺得賺錢很易。」

她指，當自己真的在這個圈子才發現一切絕不容易：「比如一部電視劇，背後的一班演員﹑幕後工作人員是要捱更抵夜，通宵拍3個月先出到一個劇集，加上準備期要半年甚至一年先做到一個作品，以前看一小時的電視劇覺得很簡單，當到自己拍第一套劇的時候，才知原來是這麼辛苦，很尊重演員這職業。」

▲ 入行後才發現當初想法天真。（陳慧安攝）

難忘開工最辛苦時光

談到她最辛苦試過開工時間有多長，Regina憶述拍攝首套劇集《機場特警》最令其難忘。

這因當時她要同時兼顧劇組及兒童節目：「有次試過外景接廠景，這樣不斷輪流大概有3至4日，接近沒有睡覺 ，中間只有回家洗頭洗澡的時間 ，所以正常可以休息的時間，我還要開工，那時我就明白為甚麼別人說要選擇 ，不可綜藝又拍劇， 除非真的不睡覺。」

▲ 《機場特警》令人關注。

一改完美主義性格 努力做好

由擔任《學是學非》主持再跳入劇組，一步步由配角「升呢」做女主角 ，對於經驗尚淺的Regina而言，絕對有所壓力，很怕會令別人失望。

她自言性格完美主義，惟隨着時間慢慢學會調節，全因她明白這個世界沒有東西是完美。「要先行動先犯錯，才可改進變得更好， 一開始我都會想全部東西做得好好， 然後很想別人認同你，但其實真的很難，很多東西真的需要用時間經驗 ，要花很多努力鑽研而不是一步登天 。」

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不喜歡與人爭

除了她外，公司仍有不少力捧對象如郭柏妍﹑劉穎鏇﹑陳曉華等，面對這班競爭對手，Regina指從來不視她們為對手，反而為她們得到好成績而感到高興：「她們可以做到自己喜歡的東西 ，又有適合她們的角色， 出到街觀眾又喜歡 ，我很替她們開心，我認為只要大家好全部都會好，不能只要求自己好，別人不好 。」

而且，她自言個性佛系，十分被動，從不喜歡與人爭：「可能我沒有兄弟姊妹關係，沒有人與我爭東西， 我會覺得那些東西注定是我便是我，爭也沒有用，很小已經有這個心態。」

如此佛系性格，Regina坦言在這行發展是較蝕底，甚至個性被動被誤以為不想做：「可能在管理層或監製眼中， 她主動即是她想做，變相我很容易讓人覺得不想做， 其實我只是怕醜很被動，所以當有工作給我的時候，我會加倍努力 ，讓人覺得我是想做的。」

她續指可以找一個平衡點，不可為了工作完全改變自己， 由極度內向變成主動爭取的人，這是很難，既然自己性格內向， 便將每一件給其的東西用心做 ，令人知道她是用心。

▲ 自認個性被動。（陳慧安攝）

努力提升自己

至於入行一段時間，問到有沒有設下一些目標給自己，她說：「以前會有，就如最初做主持未試過拍劇，會希望有機會拍劇，當有得拍劇的時候就望能有多點戲份的角色，更想嘗試做女一。」

不過現時她認為隨遇而安，反而是努力提升自己：「這行不是你想怎樣就怎樣 ，真的有很多東西夾埋在一起，有些事不能強求，不是指下年我想做視后就可以做到，要做的是提升自己 ，即使不是女主角， 是女配角但做得好好，都會成為那場戲的焦點。」

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恨拍拖 盼找圈外人

作為不少男士心目中女神的Regina已經單身一段時間，近日她「開口」恨拍拖，想要愛情滋潤：「剛入行的我不急，比較佛系，覺得搏殺事業先 ，但現時年紀快將30歲，又覺得可以談戀愛，現在身邊都有追求者，大家了解中。」

她自言想找圈中人，全因覺得圈中人沒安全感，更明言不喜歡靚仔：「在一段關係入面很需要對方給我很大安全感，而且，不要靚仔 ，因為靚仔真的有很大壓力，我很怕自己的另一半有很多女生圍繞，真的會頂不順。」

▲ Regina係痴身女友。（陳慧安攝）

自認黐身女友

Regina自認是黐身女友，會想整天都看見對方，又想對方個心和眼中只有她一人，故靚仔與圈中人一定不符合其要求。

她盼找到一個與自己差不多年紀，大家能有共同成長感覺的人：「我想與對方一起經歷人生不同階段， 然後百年歸老， 我覺得這件事很浪漫，所以我不能接受對方與我年齡相距很大，這樣會有代溝。」

場地：Madame Fù

飾物： @promisejewellery.official

記者：陳曉柔

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