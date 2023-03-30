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【中一自行派位】明公布獲甄選正取生結果　家長可藉電子平台查閱派位結果及遞交統一派位申請

社會 16:25 2023/03/30

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（資料圖片）

明日（31日）將公布本屆中一自行分配學位獲甄選為「正取學生」的結果，學生家長將接獲有關中學通知，而未獲通知為「正取」的學生可參加統一派位，自行分配學位及統一派位結果將於7月11日公布。如家長已已使用『智方便』或『智方便+』登記成為「中一派位電子平台」用戶，可藉平台查閱派位結果，亦可瀏覧升中選校的相關資訊和文件，以及遞交統一派位申請。

教育局今日（30日）表示，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位「正取學生」名單，家長將於明日收到有關中學通知，已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」的家長可透過電子平台查閱自行收生正取學生通知，但無須回覆中學是否接受學位。
 
另外，教育局指，如獲通知為「正取」的學生同時獲不參加派位的直接資助計劃中學通知錄取，有關學生家長須決定是否保留該校的中一學位。若家長決定放棄學位，需於4月12日或之前通知該直資中學，並取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位。

教育局提醒，家長須將填妥的電子或紙本選校表格交回其子女就讀的小學，以便學校可於5月5日或之前送交教育局辦理。如家長已遞交電子選校表格，請勿以紙本選校表格重複遞交申請。

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責任編輯：梁凱婷

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