【中一自行】中一自行結果3月31日揭曉 教育局：電子平台可同日查詢

▲ 中一自行結果3月31日揭曉。

2023年中一自行分配學位結果3月31日即將揭曉結果，教育局發言人表示，參加2023度中學學位分配辦法（中一派位）的小六學生家長，如其子女已申請參加中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於3月31日接獲有關中學通知，而未獲通知為正取的學生可參加統一派位。



自行分配學位正取學生通知安排



教育局指，在自行分配學位正取學生的通知安排下，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長將於3月31日收到有關中學通知。如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，他們亦可於同日透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知。家長無須回覆中學是否接受有關自行分配學位。

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教育局提醒，如獲通知為正取的學生同時獲不參加派位的直接資助計劃中學（非參加派位直資中學）通知錄取，有關學生家長須決定是否保留該非參加派位直資中學的中一學位。若家長決定保留該學位，則無須理會在自行分配學位階段錄取其子女的中學的通知，其子女會按既定機制獲派該直資中學；若家長決定放棄該學位，則必須於4月12日或之前通知該直資中學及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。

統一派位選校資料發放



教育局指，由本年度開始，如家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過該電子平台瀏覧升中選校的相關資訊和文件，以及遞交統一派位申請和查閱派位結果。為照顧不同家長的需要，教育局仍會繼續接受傳統紙本申請表，並已通知參加中一派位的小學於4月12日領取下列升中選校文件：



《中一派位選擇學校表格》（選校表格）；

《統一派位家長須知》（家長須知）；

《中學一覽表》（一覽表）；及

《不受學校網限制選校手冊》（選校手冊）。

​每名參加中一派位的小六學生家長將透過其子女就讀的小學收到選校表格、家長須知及其子女所屬學校網的一覽表（網上版為最新版本）；至於選校手冊，家長可向小學借閱，或透過教育局網頁（www.edb.gov.hk）和自動電話查詢系統（電話：2891 0088）的傳真服務取得最新版本。

填寫統一派位選校表格

教育局强調，電子和紙本選校表格均分為甲、乙兩部分。家長填寫選校表格甲部「不受學校網限制」的學校選擇時，應參考載有全港各區中學資料的選校手冊，並可選填不多於三所位於任何學校網的中學，包括子女所屬的學校網。至於填寫選校表格乙部「按學校網」的學校選擇時，家長應從子女所屬學校網的一覽表內選擇合適的中學，並盡量填滿30個選擇。

家長切勿在乙部選填不屬於學生所屬學校網一覽表內的學校，否則其選擇將不獲處理。

發言人表示：「家長須將填妥的電子或紙本選校表格交回其子女就讀的小學，以便學校可於五月五日或以前送交教育局辦理。如家長已透過『中一派位電子平台』向就讀小學遞交選校表格，請勿以紙本選校表格重複遞交申請，反之亦然。倘若個別家長有實際困難未能親自或授權代表將填妥的選校表格交回子女就讀的小學，須事先與小學聯絡，以便作出適切安排。」



中一派位結果公布



發言人續說：「本年度中一派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果，將於7月11日公布。已使用『智方便』或『智方便+』登記成為『中一派位電子平台』用戶的家長，可於同日透過電子平台查閱派位結果。家長如欲於當日透過電話短訊接收派位結果，須在電子或紙本選校表格內填寫手提電話號碼，以示同意透過該手提電話號碼接收派位結果。家長可參閱家長須知了解詳情。」

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記者：陳麗薇