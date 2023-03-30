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議員「約戰」高官踢波　何永賢會「落場」？

政治 15:57 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

立法會足球隊2月與香港旅遊界足球體育會對壘。（資料圖片）

立法會約戰政府高官，在立夏之日（5月6日）進行足球賽，兩隊的備戰工作進行得如火如荼。高官隊方面，聽聞一張30人名單已出爐，3位副司長很大機會齊齊上陣，包括本為立法會足球隊「效力」、「轉會」的律政司副司長張國鈞；財經事務及庫務局副局長陳浩濂和勞工及福利局副局長何啟明，部分署級官員亦有份。據聞，當日將有互射12碼等「小遊戲」，讓更多人可參與其中。

據聞，今次每隊將加入至少一名女將，政府方面，有傳是房屋局局長何永賢會出戰。不過，據了解，何永賢只會參與「小遊戲」，房屋局真正會落場踢的是副局長戴尚誠。

立法會足球隊方面，上仗敗北後安排了練習賽，今仗暫時只有不足20人報名，包括上次未落場、踢開前鋒的選委界議員黃錦輝，未知會否再邀外援。女將方面，聽聞民建聯郭玲麗會落場。

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撰文 : 傅流螢

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