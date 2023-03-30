  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 16:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收受賄款】商報廣告部前員工涉收賄12萬元　4名下屬提供賄款同被起訴

社會 16:00 2023/03/30

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

廉政公署今日（30日）落案起訴一名報館廣告部前助理總經理，涉嫌向4名下屬索取及收受賄款共約12萬元，涉及4人為報館活動取得贊助費而獲支付的佣金。其中兩名下屬涉嫌向該助理總經理提供賄款亦被起訴。

胡桁誌，又名胡智衡，42歲，香港商報（商報）廣告部前助理總經理；李國維，49歲，商報前銷售代表；以及敖錦輝，43歲，商報銷售代表，被控共8項罪名，即三項串謀使代理人索取利益及五項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）及9（2）（a）條和《刑事罪行條例》第159A條。

三名被告已獲廉署准予保釋，下星期一（4月3日）在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院。

案發時胡桁誌為商報廣告部助理總經理，負責監管部門運作及監督銷售代表，包括李國維及敖錦輝。銷售代表負責為商報舉辦的活動物色贊助商，可獲贊助費百分之十作佣金。

於2019年11月至2021年11月期間，李國維、敖錦輝及另外兩名銷售代表為四項活動獲取多筆贊助費共逾350萬元。

胡桁誌及李國維涉嫌串謀向該兩名銷售代表索取三筆賄款共約3.5萬元，作為胡桁誌協助二人取得其中兩項活動贊助的誘因或報酬。賄款為該兩名銷售代表就有關活動應獲支付佣金的三成，二人均拒絕兩名被告的要求。

李國維及敖錦輝亦涉嫌分別向胡桁誌提供四筆共約8.3萬元及一筆5,000元的賄款，使胡桁誌協助他們為上述活動取得贊助。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【賄賂護士】涉圖賄賂護士免接種疫苖　健康策劃員准保釋候訊
14:28 2023/03/15
【賄賂護士】涉圖賄賂護士免接種疫苖　健康策劃員准保釋候訊
【收受賄款】涉向公屋地盤分判商員工收受賄款及貸款逾9萬元　廉署起訴房署監工受賄　
15:52 2023/03/21
【收受賄款】涉向公屋地盤分判商員工收受賄款及貸款逾9萬元　廉署起訴房署監工受賄　
【行賄校長】為獲學位2萬元賄校長主婦囚4月　官斥行為破壞社會廉潔須正視
15:32 2023/03/28
【行賄校長】為獲學位2萬元賄校長主婦囚4月　官斥行為破壞社會廉潔須正視

你可能感興趣

【賄賂護士】涉圖賄賂護士免接種疫苖　健康策劃員准保釋候訊
14:28 2023/03/15
【賄賂護士】涉圖賄賂護士免接種疫苖　健康策劃員准保釋候訊
【收受賄款】涉向公屋地盤分判商員工收受賄款及貸款逾9萬元　廉署起訴房署監工受賄　
15:52 2023/03/21
【收受賄款】涉向公屋地盤分判商員工收受賄款及貸款逾9萬元　廉署起訴房署監工受賄　
【行賄校長】為獲學位2萬元賄校長主婦囚4月　官斥行為破壞社會廉潔須正視
15:32 2023/03/28
【行賄校長】為獲學位2萬元賄校長主婦囚4月　官斥行為破壞社會廉潔須正視
罪案 罪行 廣告 銷售 香港商報 廉政公署 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
14:54 2023/03/28
【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
【癌症殺手】名醫20年內患4癌症　從小愛吃3類食物養成致癌體質
12:19 2023/03/29
【癌症殺手】名醫20年內患4癌症　從小愛吃3類食物養成致癌體質
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
18:30 2023/03/29
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他