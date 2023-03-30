【收受賄款】商報廣告部前員工涉收賄12萬元　4名下屬提供賄款同被起訴

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廉政公署今日（30日）落案起訴一名報館廣告部前助理總經理，涉嫌向4名下屬索取及收受賄款共約12萬元，涉及4人為報館活動取得贊助費而獲支付的佣金。其中兩名下屬涉嫌向該助理總經理提供賄款亦被起訴。

胡桁誌，又名胡智衡，42歲，香港商報（商報）廣告部前助理總經理；李國維，49歲，商報前銷售代表；以及敖錦輝，43歲，商報銷售代表，被控共8項罪名，即三項串謀使代理人索取利益及五項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）及9（2）（a）條和《刑事罪行條例》第159A條。

三名被告已獲廉署准予保釋，下星期一（4月3日）在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院。

案發時胡桁誌為商報廣告部助理總經理，負責監管部門運作及監督銷售代表，包括李國維及敖錦輝。銷售代表負責為商報舉辦的活動物色贊助商，可獲贊助費百分之十作佣金。

於2019年11月至2021年11月期間，李國維、敖錦輝及另外兩名銷售代表為四項活動獲取多筆贊助費共逾350萬元。

胡桁誌及李國維涉嫌串謀向該兩名銷售代表索取三筆賄款共約3.5萬元，作為胡桁誌協助二人取得其中兩項活動贊助的誘因或報酬。賄款為該兩名銷售代表就有關活動應獲支付佣金的三成，二人均拒絕兩名被告的要求。

李國維及敖錦輝亦涉嫌分別向胡桁誌提供四筆共約8.3萬元及一筆5,000元的賄款，使胡桁誌協助他們為上述活動取得贊助。

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責任編輯：陳麗娜