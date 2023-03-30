【網上服務】明起可網上申領出世紙及死亡證　婚生子女可於出生後42天內網上處理

▲ （左）首席入境事務主任（證件）楊淑兒、（右）首席入境事務主任（ 人事登記 ）翁碧霞。（黃建輝攝）

入境處明日（31日）將推出全新電子服務，合資格申報人可就出生或死亡在網上辦妥整個登記程序 ，再經郵遞方式收取相關證明書，毋須親身前往登記處。

首席入境事務主任（證件）楊淑兒表示，為配合《2023年生死登記（修訂）條例》（《修訂條例》）實施，入境處明日推出網上辦理出生和死亡登記電子服務。就網上辦理出生登記，若新生嬰兒的父或母其中一方為香港永久性居民，可透過「智方便」為其婚生子女於出生後42天內，在網上遞交辦理出生登記申請。網上辦理出生登記期間，父母如需領取出生登記記項的核證副本（俗稱出世紙 ），可同時在網上一拼遞交申請，並選擇透過郵遞收取相關出生證明書及在網上繳交有關費用。

至於網上辦理死亡登記電子服務，適用於自然死亡個案，申報人須於14日辦理死亡登記的法定期限內在網上遞交。申報人如需領取死亡登記記項的核證副本（死亡證明書），亦可一拼在網上遞交申請，並選擇透過郵遞 收取相關死亡證明書及在網上繳交有關費用。

除網上登記外，市民仍可沿用現有方式辦理出生或死亡登記，即親身前往相關出生及死亡登記處辦理。不論以什麼方式辦理，有關登記的資格準則和費用均維持不變。

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記者：蘇文軒