  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 17:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【永遠寵愛張國榮】炎明熹挑選4首致敬歌曲　清唱具穿透力零修音直接出街

娛樂 16:55 2023/03/30

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Gigi表現非常認真。

適逢張國榮（哥哥）離世20周年，為了紀念這位已故樂壇巨星，無綫一連三個周末推出以《永遠寵愛張國榮》為主題的特備節目，包括同名綜藝節目《永遠寵愛張國榮》、《勁歌金曲張國榮特輯》、重播經典劇集《儂本多情》，及精選了三套哥哥電影作品《永遠寵愛張國榮：日落巴黎》、《胭脂扣》及《阿飛正傳》等，當中《日落巴黎》更有經數碼修復的高清版及4K版兩個版本。

除了以上節目安排，無綫官方社交網「See Saw先」亦找來首屆《聲夢傳奇》「傳奇新星」炎明熹（Gigi）、以清唱方式獻唱哥哥四首經典金曲，包括《為你鍾情》、《今生今世》、《風繼續吹》及《追》，相關片段將於今晚（3月30日）六點播出。

環球《想張國榮致敬音樂會》演出單位曝光　黎明許志安炎明熹參演不作公售

最新影片推介：蘭茜專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己

Gigi「零修音」原裝直出 

根據官方公布的片段內容，素顏眼鏡Look上陣的Gigi，充滿感情地徐徐唱出哥哥四首經典歌曲，不但輕聲位處理得相當悅耳動聽，整體唱功亦甚有穿透力。

製作組透露，四首經典金曲均由Gigi親自挑選，Gigi是次獻唱更是「零修音」原裝直出，相當厲害。

Gigi表現非常認真。

素顏上陣 Gigi精益求精

談到素顏上陣，Gigi受訪時透露原來是其本人意願：「因為See Saw先嘅觀眾睇得最多就係我呢個樣，我同工作人員都覺得咁樣出鏡可能對佢哋嚟講更有親切感。其實我都唔係好鍾意化妝出鏡，呢個係我最舒服嘅狀態。」

工作人員又指對自己「精益求精」的Gigi，曾主動要求「重錄」致敬獻唱片段：「原本上星期拍咗一次，但Gigi覺得自己當時把聲爭咗啲，因為嗰日做完嘢有啲攰，佢就主動要求過幾日再錄過，好有誠意、對自己好有要求，亦都希望以最好嘅狀態向哥哥致敬。」

在今晚播出的片段中，大家將會見到Gigi為每首歌錄音前，都會認真研究最適合清唱的Key、人聲及音樂聲應如何配合，甚至只是「兩個字」的歌詞，Gigi也會認真地研究出最圓滿的演繹方法，試key時又會眼仔睩睩邊錄邊諗點fine tune。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

Gigi相當有禮

此外，Gigi對工作人員態度亦相當友善，全程與大家有商有量之餘，於錄畢所有歌曲後亦有禮貌地向工作人員道謝：「感謝大家，辛苦晒！」

錄音期間又一再為自己認真打氣：「我可以嘗試嘅！」，盡顯有禮可愛一面，難怪工作人員都封她做「幕後開心果」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

炎明熹 張國榮 娛樂行業 娛樂人物職業 歌曲

最高瀏覽

【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
14:54 2023/03/28
【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
【癌症殺手】名醫20年內患4癌症　從小愛吃3類食物養成致癌體質
12:19 2023/03/29
【癌症殺手】名醫20年內患4癌症　從小愛吃3類食物養成致癌體質
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
18:30 2023/03/29
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他