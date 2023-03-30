【中一自行】中一自行結果揭曉食白果 校長：無消息未必是壞消息

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2023年中一自行分配學位結果3月31日揭曉結果，有人歡喜有人愁。不過，有小學校長分析指，中一自行學位學額有限，每間中學取錄標準不一，除了學術成績外，有的偏向著重面試表現、有的偏向活動表現，「收不到電話唔代表小朋友差，大抽獎還有機會。」但建議家長要控制好期望，假如子女沒有獲學校取錄，切忌與其他同學比較。

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循理會美林小學招捷玲校長表示，關於中一自行派位的詳情及安排，學校已經開過家長會以及出通告向家長解釋，相信家長已經清晰知道自行派位的機制。她坦言，明白每位家長都希望子女能夠進入心儀的中學，

家長都好想小朋友在自行階段已經有offer，一來已經入到心儀中學，二來也不用參加大抽獎，仲要等幾個月先知道結果。但我都想同家長講聲，自行無offer都是非常正確，千萬不要覺得小朋友唔得、無用！

招校長解釋，在中學自行分配學位，每間中學只會將大約3成的學位作為自行分配，再由學校自行決定收生準則及取錄學生，

假設A中學中一學額有150個，自行學位按3成計算大約是45個，其餘105個學位都是留待大抽獎階段，自行學位真的很少！

再者，在自行分配學位階段，每位學生都可以向兩間心儀的中學遞交申請，部分成績優異的同學同時獲兩間中學取錄，令到部分學位有重叠，「令到自行學位『變相減少』！」她建議結果揭曉後，家長不要去到處打聽其他同學的情況，也不要打去中學查詢，平常心就好。

校長：無消息未必是壞消息

佛教林金殿紀念小學吳永雄校長表示，之前受疫情影響，不少中學改為zoom面試，甚至直接取消面試，直接憑次第成績及活動表現錄取學生。今年全港的中學自行面試復常，對平時說話能力較強的同學來說有優勢，除了計次第成績及活動表現外，還要視乎學生的面試表現。

吳校長表示，即使3月31日收不到任何電話，家長都不用太灰心

不用太灰心，因為收不到電話未必等於完全失去機會，可能是備取生，雖然中學在呢個階段不會通知，但學生在7月11日公佈的大抽獎結果，是有機會從備取生變正取生。

他也提及，今年的自行階段有個現象是學生普遍上態度進取，「即是自己屬於Band2，都去Band1中學面試，但自行階段獲得offer的機會率自然較低，畢竟自行都要計算成績！」

升學專家：失敗也不代表小朋友廢柴

升學專家梁永樂表示，自行分配學位失敗，絕不代表小朋友廢柴，家長切忌有類似不堪入耳的說話，否則打沉學生就一沉不起，輕則影響第三次呈分試，重則打擊自信心。

自行只得3成學位，受歡迎中學每每只收小學最頂尖前幾名的學生，即使這階段不獲取錄實屬平常。

他指，與其打擊小朋友，不如幫小朋友打氣，全力應付第三次呈分試，尤其疫情後，學生情緒不穩份外需要留意。

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記者：鄺嫻