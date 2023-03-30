【關愛隊】荃灣、南區關愛隊遴選結果出爐　當局冀四月內起動

▲ 當局冀四月內起動關愛隊。（資料圖片）

政府於荃灣和南區，率先試行「地區服務及關愛隊伍」，當局今日公布遴選結果。荃灣區共收到27個團體申請，有19份建議書獲選。南區有33個團體申請，最終有17份獲選。獲選團體多具明顯建制背景。當局期望四月內起動兩區的「關愛隊」。（詳細名單於文末展示）

荃灣區，共收到27個團體申請，當中有23個團體通過第一階段評審。而有22個團體在第二階段提交了23份服務建議書，最終有19份建議書獲選。南區則共有33個團體申請，24個團體通過第一階段評審。有18個團體在第二階段提交了合共24份建議書，最終有17份獲選。

荃灣和南區民政事務處，已於今日通知獲選團體，並與其會面，積極準備成立「關愛隊」的工作。稍後會與獲選團體，就獲接納的服務計劃簽訂資助協議，以期於四月內起動兩區的「關愛隊」。

從名單可見，獲選團體多有明顯建制派背景，如荃威的孢子關懷、荃灣中心的荃景圍婦女會、梨木樹西的荃灣葵青區婦女會、海濱的海濱居民促進會。而南區的赤柱及石澳，由赤柱婦女會當選，鴨脷洲邨由香港南區婦女會當選，均是港島婦聯旗下組織。工聯會荃灣區議員葛兆源，亦在社交媒體透露，自己成為關愛隊隊長，他所屬的「福來服務社」獲選中。

▲ 葛兆源在社交媒體透露，自己成為關愛隊隊長。（葛兆源FB圖片）

遴選的工作分為兩個階段︰第一階段評審申請團體的資格，申請團體須符合申請指引中載列的所有評審準則才可通過第一階段遴選。第二階段由通過首階段遴選的團體，就不多於三個小區提交服務建議書。

兩個階段的遴選工作均須通過兩層架構，即由民政事務專員領導的「地區關愛隊評審及統籌小組」及由民政及青年事務局局長領導的「全港關愛隊評審及督導小組」審批，以確保遴選程序透明公正。



荃灣獲選團體名單︰

小區 獲選團體

1. 德華 荃灣地區之友社

2. 楊屋道 荃灣發展促進會

3. 荃灣南 荃灣發展促進會

4. 海濱 荃灣海濱居民促進會有限公司

5. 荃灣西 荃灣各界協會有限公司

6. 祈德尊 香港荃灣社群協進會

7. 荃灣中心 荃景圍婦女會

8. 愉景 荃灣葵青坊眾會

9. 福來 福來服務社

10. 綠楊 綠怡會

11. 馬灣 荃灣葵青居民聯會

12. 荃灣郊區 荃灣青年會

13. 汀深 香港廣東社團總會有限公司

14. 麗濤 長青之友社

15. 荃威 孢子關懷

16. 象石 荃灣公屋生活促進會

17. 石圍角 荃灣東居民聯會

18. 梨木樹西 荃灣葵青區婦女會

19. 梨木樹東 梨木樹居民協會



南區獲選團體名單︰

小區 獲選團體

1. 香港仔 香港漁民互助社

2. 鴨脷洲邨 香港南區婦女會

3. 鴨脷洲北 鴨脷洲北岸婦女聯合會

4. 利東一 南青鋒

5. 利東二 南青鋒

6. 海怡東 海怡半島婦女聯合會

7. 海怡西 海怡半島婦女聯合會

8. 華貴 華富服務中心有限公司

9. 華富南 香港華富邨居民協會

10. 華富北 香港福建社團聯會港島西分會

11. 薄扶林 香港南區各界聯會有限公司

12. 置富 南區健康安全協會有限公司

13. 田灣 南區社會服務協會

14. 石漁 石排灣居民協會

15. 黃竹坑 港島南耆康社

16. 海灣 香港南區聯盟

17. 赤柱及石澳 赤柱婦女會有限公司

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責任編輯：趙居逸