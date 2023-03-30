【兩性關係】曾結過8次婚決定獨自養老 74歲翁：娶太多老婆累壞身體

英國一名74歲老翁Ron Sheppard 曾結過8次婚，他坦言自己無法承受孤獨，直到去年，他都還在尋找新伴侶，但近日他卻坦言，娶太多老婆累壞身體，決定放棄再婚，並住進養老院。

綜合外媒報道，來自somerset的Ron今年5月將迎來75歲生日，他曾結過8次婚，並生下8個孩子。Ron 1966年與第一任妻子結婚，並生3個孩子，2年後離婚；隨後1973年與第二任妻子結婚，1年後離婚。他1976年再度和第三任妻子結婚，同時生下2個兒子，5年後再度離婚；1982年和第四任妻子凱西結婚，生下1個女兒。之後他又在1986年和第五任妻子結婚，生下2個男孩，雖然這次的婚姻維持了11年之久，但最後仍然以離婚收場。

Ron 1999年與新加坡籍的女子結婚，是他的第六任妻子。之後還有第七任妻子與第八任妻子。不甘寂寞的他，原本還和一名名為羅斯漢斯的美國女子訂婚，儘管兩人從未相見。不過他在2019年取消婚約。他強調，雖然自己反覆結婚與離婚，但他從不後悔，因為他擁有8個孩子。而他也將自己對於性的需求歸咎於小時候曾經遭受性虐待。他直言，「那時候的傷害帶給我很多問題，我一直渴望陪伴，需要女人。」

如今年事已高的他早就不良於行，甚至無法自理生活，他患有柏金遜症等多種疾病，只能靠著看護每天3次的探視度日，且必須靠輪椅行動。他說，

我認為這些年來我的所有妻子都讓我的身體疲憊不堪，離婚也對我的精神與身體帶來很大的壓力。

由於身體問題，Ron將會在近日入住養老院。談到未來的感情發展，他稱，希望可以在養老院遇到一個好女人，不過自己會把這份感情當作友情，畢竟他已經受夠婚姻。

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責任編輯︰王明芳