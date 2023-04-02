【新手爸媽】把握0至2歲嬰幼兒認知發展　4大親子遊戲原則BB愈玩愈醒

▲ 職業治療師會分享感知親子遊戲的四大原則，讓BB愈玩愈精叻。

相信很多家長都知道，嬰幼兒早期的腦部發展非常迅速。原來，零至兩歲是嬰幼兒感知動作期，是認知發展的基礎，亦是他們與照顧者建立安全感型依附關係(Secure Attachment)的黃金時期。在這個階段，嬰幼兒透過自己的身體，接觸外界的物理及人際環境，從而獲取不同的感覺動作經驗，建構對周圍事物的理解。例如：嬰幼兒透過「啜手指」或「啜腳趾」來認識自己的身體。在自身及環境重覆的互動下，嬰幼兒由初生的非自主原始反射動作模式，慢慢發展出更複雜、精細的動作及協調技巧。

家長可利用親子感知動作遊戲，配合親密的親子互動元素，建立出安全感型依附親子關係，讓嬰幼兒於感知動作、心智、情意及人際關係得到全面的發展。接下來，職業治療師會為大家分享感知親子遊戲的四大原則，讓BB越玩越SMART！

1. 眼神接觸吸引寶寶注視

遊戲過程中給予鼓勵性的眼神接觸及微笑，邀請BB以眼神作回應。家長可將BB的手仔、腳仔或玩具放近自己面部，亦可利用鏡子進行遊戲。例如，將貼紙貼在自己的額頭、面頰或鼻子等，吸引BB注視。

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2. 身體接觸建立安全感

與BB互動時維持適當的身體接觸。除擁抱外，鼓勵家長多與BB面貼面，或用手輕掃他們的面仔、手掌心或腳仔，以建立與成人的安全感型依附關係。

3. 多感官遊戲增進感覺經驗

按嬰幼兒對不同感覺刺激的接受程度，於親子遊戲中加入一個或多個感知元素，包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺、本體覺及前庭平衡覺等，提供適當的感覺經驗。

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4. 適當停頓、觀察及回應

當BB表達需要時，家長應適當地停頓、給予足夠時間及細心觀察BB的需要和反應，並給予最適時的回應，這有助建立良好的依附關係。

職業治療師小貼士︰嬰幼兒透過大腦接收及處理由感覺經驗給予的感覺訊息，並作出合適的反應。如發現BB的感知動作發展有遲緩情況，或對感覺刺激反應過敏或過慢、經常有較負面的情緒表現等，有可能是因為感覺訊息處理（Sensory Processing）或感覺統合（Sensory Integration）過程出現偏差情況，建議諮詢職業治療師。

▲ 提供小朋友有適當的感覺經驗。（圖片︰協康會提供）

SMART BABY「感．動．連繫」親子遊戲工作坊

由協康會職業治療師教授，透過示範與實踐介紹感知動作（Sensory Motor）親子遊戲，並認識建立安全感型依附關係的親子互動技巧應用。遊戲過程中，治療師會引導家長運用親子互動小技巧，透過即時觀察、回應、互動，促進嬰幼兒感知動作發展及建立與照顧者的安全感型依附關係（Attachment & Relationship）。藉著「感．動．連繫」親子遊戲（SM-AR-T play），讓嬰幼兒於感知動作、心智及情意得到全面的發展。

上課日期︰4月29日(六)

時間︰9:30am-10:45am (A班); 11:15am-12:30pm (B班)

費用︰每對親子原價$400

查詢︰2784 7700 (電話) ; 5916 8177 (Whatsapp)

詳細內容及報名︰

A班 (9-18個月的幼兒家長及其幼兒)︰http://bit.ly/3mEWbEC

B班 (18-30個月的幼兒家長及其幼兒)︰ http://bit.ly/3ZWLhbC

原文題目為「職業治療師推介-感知親子遊戲四大原則 日常互動成就SMART Baby」

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撰文︰協康會職業治療師 張瑋珊