【大灣區】李家超率立法會議員考察大灣區內地城市　定4月第三個星期出發

▲ 特首李家超將率領立法會議員，赴大灣區城市考察。（資料圖片）

特首李家超早前透露將率領立法會議員，赴大灣區城市考察。立法會秘書處今日發出文件指，考察會在4月第三個星期進行，具體日子待確定後再另行通知。

文件指，考察團將到訪大灣區內地城市，與有關的省市領導會面，以及參觀當地與創科及智慧城市、環保、青年發展，以及文化藝術體育等範疇相關的重點設施及項目。行程細節正由特區政府安排。

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至於財政安排，根據《內務守則》第 29A 條，任何應邀建議的訪問活動， 以及任何以立法會或其轄下委員會名義進行的訪問活動，而開支擬記入個別議員的海外職務訪問帳目，均須經內務委員會批准。

立法會內務委員將於明日召開會議，徵詢委員意見，並請委員通過職務考察的建議，以及將議員職務考察的開支記入個別議員的海外職務訪問帳目。

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責任編輯：區綽彥