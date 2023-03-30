【泊車爭執】涉泊車爭拗襲貨車司機　退休警普通襲擊罪成囚7天

▲ 被告鄺德榮(中)被裁定普通襲擊罪成判囚7天，基於已被還押逾52天，當庭獲釋。資料圖片

58歲退休男警疑因泊車問題在屯門兆康站外與客貨車男司機爭執及打鬥，男司機送院後不治。涉案退休警早前於屯門裁判法院否認襲擊致造成身體傷害罪，暫委裁判官今（30日）改判被告普通襲擊罪罪成，判監7天，考慮到被告早前已被還押52天，裁定被告當庭釋放。死者遺孀於庭外嚎啕大哭，表示判刑不公道，質疑「公平咩」。

被告鄺德榮（58歲，退休人士），否認襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2021年11月28日在港鐵兆康站A出口外的士站，非法襲擊陳國樑因而對其造成身體傷害。

死者遺孀於散庭後對判刑哭訴不公道，「公平咩」，又直指庭上播放的閉路電視片段顯示若非被告推撞死者，便不會發生後續事件。死者遺孀指，丈夫為家中經濟支柱，被問及會否向被告提出索償時，死者遺孀反問「你哋覺得我應唔應該」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟