【創新科技】Google前工程師預測一項發明　將有助人類8年内實現永生

▲ 準確率高達86%，Google前工程師預測： 「人類8年内可實現永生」。

美國未來學家兼Google前工程師Ray Kurzweil，過去曾做出147項對未來的預測，其中只有3項完全錯誤，準確率高達86%。而最近，他就在一次訪談中大膽預測，透過嶄新科技發展，人類將在8年内實現永生。

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綜合外媒報道，Ray Kurzweil近日接受YouTube頻道Adagio採訪時，討論到遺傳學、納米科技（nanotechnology）和機器人技術的發展。而他認為，這些技術將會衍生出有能力逆轉年齡的「納米機器人（nanobots）」。

Kurzweil指出，這些微型機器人，將可以協助修復人類隨著身體衰老而退化的受損細胞和組織，使人們免於罹患癌症等疾病，甚至讓人類獲得永生。而數十年前，納米機器植入人體的概念已出現在科幻小説中，人們擔憂這可能會對人類造成害處。不過Kurzweil則表示，將納米機器植入大腦，會使得人類更加進步，

我們會獲得更多、更新的大腦皮層，讓我們變得更有趣，更擅長音樂和更感性。我們將擁有更多我們在人類身上看重的所有東西。人機結合會讓我們變得更好，而不會讓機器取代人類。

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Kurzweil於2012年被Google聘請為協助機器學習和語言處理的工程師。據統計顯示，他此前做出的147個預測中，有115項完全正確、12項大致正確、17項部份正確，只有3項完全錯誤，準確率高達86%。Kurzweil曾成功預測過蘇聯瓦解、計算機在國際象棋上打敗人類等。他還在1999年預測，

到2023年，一台價值1000美元的筆記本電腦將擁有人腦的計算能力和存儲容量。

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責任編輯：羅嘉欣