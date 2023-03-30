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【神秘病毒】非洲現神秘傳染病毒致3死　流鼻血腹瀉24小時內死亡

健康 16:54 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

近日非洲傳出一種不明神秘病毒，已致3天內3人身亡。

近日非洲傳出一種不明神秘病毒，感染症狀包括流鼻血、發燒、頭痛、腹痛、嘔吐等，已致3天內3人身亡，與伊波拉病毒、馬堡病毒等可致命病毒的感染症狀相似，而感染源頭仍有待確認。

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綜合外國媒體報道，非洲國家布隆迪（Burundi）近日出現一種神秘新型傳染病，感染症狀包括流鼻血、發燒、頭痛、腹痛、嘔吐等症狀，與伊波拉病毒、馬堡病毒的感染症狀相似，3天內已致3人死亡，並且都是由出現症狀起計24小時內身亡，而3人都是住在同一地區內。

其中一名死者是一名18歲學生。該名學生亦曾出現流鼻血、腹瀉等症狀，入院即日離世。由於鄰近國家坦桑尼亞正爆發馬堡病毒疫情，衛生專家曾懷疑，在布隆迪的患者感染的是馬堡病毒。

惟經布隆迪衛生部抽血檢測分析發現，患者對伊波拉病毒，以及馬堡病毒都是呈陰性，因此亦初步排除是此兩種病毒。目前當地衛生部門正嚴控疫情，數十人需接受嚴格隔離。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 傳染病 病菌及病毒 腹瀉 頭痛 流鼻血 發燒 布隆迪 非洲

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