【嚴防虐兒】國際培幼會推《幼稚園守護兒童實務守則》　倡學校「有懷疑，即舉報」預防兒童受害

▲ 《幼稚園守護兒童實務守則》的誕生有賴21位專業顧問的支持，國際培幼會（香港）董事局成員梁賀琪女士（前排左一）及總幹事蕭美娟博士（前排右一）代表向一眾專業顧問致感謝狀。（國際培幼會圖片）

香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」爆出虐兒醜聞，至今累計 34 名職員被起訴，引起社會高度關注。為加強公眾對「守護兒童」的認知，並鼓勵全港幼稚園實施《守護兒童政策》，國際培幼會（香港）推出全港首套《幼稚園守護兒童實務守則》，涵蓋以幼稚園暨幼兒園為主一系列預防幼童受害的風險控制措施，期望填補現行法規及程序之不足。培幼會將於4月向全港千間幼稚園免費派發守則，亦會推出網上學習平台，加強教職員守護兒童知識，預防兒童受虐。



國際培幼會今日（30日）舉行《幼稚園守護兒童實務守則》及網上學習平台發布會，介紹「守護兒童政策」及守則內容，並演示網上學習平台的功能。總幹事蕭美娟表示，期望藉守則為幼教界人士提供實務參考，將守護兒童的理念融入日常工作，並透過網上自學資源掌握如何履行有關操作，保障兒童安全。

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在「守護兒童政策」建議框架下，《幼稚園守護兒童實務守則》結合了幼稚園實際運作需要，旨在提供全面指引，幫助學校對不同的環境、措施及兒童作出風險評估及管理，並在人員的招聘、培訓及持續發展上建立「守護兒童」文化，又建議學校採取「有懷疑，即舉報」原則，鼓勵職員若懷疑有兒童受虐，便立即向校方舉報，學校亦應嚴肅處理相關匿名舉報。國際培幼會期望藉此讓業界更了解「守護兒童」的重要性，讓兒童在校內得到妥善的照顧和保護，減低兒童因學校員工行為失當或疏忽而受害及虐待的機會。

另外，國際培幼會亦會推出網上學習平台，為幼教界提供一系列簡易有效的全面基礎培訓，幫助幼兒教育機構中的人員了解相關資料及獲得有用資源，首階段的3項網上證書課程將免費開放予幼稚園同工使用，包括「守護兒童政策」基礎證書、「守護兒童政策」專業證書及「守護兒童政策」行政及管理證書。

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責任編輯：梁凱婷