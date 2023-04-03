革新課程提升實務技能培訓 助專業人士應對精神健康問題

都市人生活壓力沉重，疫情更導致不少人倍感焦慮不安，亟待適切的情緒輔導和幫助。為配合社會發展，香港理工大學（理大）特別將開辦多年的「社會工作文學碩士學位（精神健康）」課程，易名為「精神健康文學碩士學位」課程，加強實務技能培訓，讓更多社工、輔導、醫護及教師等專業人士，可藉此增進了解精神健康領域並掌握相關技能，為有需要人士提供所需支援。

提到革新課程的決定，香港理工學應用社會科學系副教授盧希皿博士指出，首要是建基於不少人對「社會工作文學碩士學位（精神健康）」課程存在誤解，以為屬註冊社工的入門課程。事實上，這項深造課程旨在推動學員從多角度的跨學科理論之中，加深對精神健康的認知，應用合適的理論知識與實務技巧，協助具有不同精神健康徵狀的人士得到緩解，逐步擺脫情緒困擾。

▲ 理大為課程進行革新調整，從選修科及主修科兩大層面加強實務技能培訓，讓學員可掌握和種創意創新的介入方法。

新增實務研究 推動學以致用

「現今社會常見的精神健康問題愈見複雜，除了思覺失調等重性精神健康問題以外，更多是抑鬱、焦慮、各種創傷造成的壓力。尤其是過往三年疫情期間，不少市民承受甚大經濟及生活壓力，令這種情況更為廣泛。」盧希皿博士稱，為避免因壓力引致的精神健康問題持續惡化，任職於復康及醫務機構、學校，以至提供家庭服務的社工、教師、醫護及社會照顧人員等相關專業人士，置身於接觸公眾的最前線，正有需要加強在精神健康方面的實務技能，以強化本身的支援角色。

與此同時，近十年社會湧現了很多有關精祌健康專業的嶄新教學手法及概念，盧希皿博士直言，有見及此，偏重於實務範疇的理大「精神健康文學碩士學位」課程，在易名的同時亦進行了全面的調整及革新。其中由本年度開始，課程一方面新增多個與實務相關的選修科目，包括人際神經生物學：依附與創傷、精神健康政策，以及靜觀、表達藝術及戲劇等；另一方面則在必修科目中加入「實務研究」一科，讓學員掌握精神健康相關科研，建立循證為本的實踐。

▲ 課程採混合修讀模式，學員可按個人情況，在一年半至三年內修畢取得碩士學位所需的30個學分，盡應在職人士的進修需要。

採混合修讀模式 提升課程靈活性

「在兩者互相配合及融會貫通下，料課程將有助學員進一步理解及掌握各種創意創新的介入方法，並靈活運用於具有不同精神健康問題的人士身上，以便能對症下藥，達致最佳的抒緩或治療效果。」為寓學習於實踐，盧希皿博士強調，課程容許學員選取一門實務手法，以進行為期一個學期的精神健康照顧實習，培訓學員可更準確地將所學知識及技能在工作中學以致用。

「為方便在職專業人員投入進修行列，課程採用混合修讀模式，讓他們可在一年半至三年內完成畢業所需的30個學分。」盧希皿博士補充，針對本年入學新生，學系特設入學獎學金，以支持及勉勵在學術或非學術領域上卓有所成的新生。

理大「精神健康文學碩士學位」課程由即日起接受網上入學申請，詳情可瀏覽課程網址。

精神健康文學碩士學位課程Info

接受申請日期：即日起至4月30日

網上報名：www.polyu.edu.hk/study

查詢：2766 5714

電郵：sspg@polyu.edu.hk

(特約)